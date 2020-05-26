Я хочу поддержку от государства: как уточнить свой ОКВЭД, разъясняет Минэкономразвития

Кризис в 2020 году, к сожалению, не закончится

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщил 25 мая министр экономического развития Максим Решетников на онлайн-встрече с депутатами фракции ЛДПР, которая состоялась в преддверии «правительственного часа» в Госдуме, сообщает МЭР.

Затронутую парламентариями тему ОКВЭДов министр назвал «самой больной в системе мер поддержки экономики». «Мы прекрасно понимаем, что эта система –вынужденный выбор. Нам надо было быстро помогать экономике», — пояснил он. По словам главы Минэкономразвития, и ранее звучали предложения оказывать поддержку по критериям падения выручки. «Мы на это не пошли. Отчетность, особенно у МСП – квартальная. Иными словами, чтобы помочь бизнесу, нам надо было бы дожидаться июля-августа, чтобы кому-то помочь. Но к тому времени, мы могли бы большую часть бизнеса потерять. Поэтому пошли по логике ОКВЭдов, даже понимая, что она несовершенна», — изложил он логику принятия решений.

Затем были внесены уточнения в перечни ОКВЭДов, напомнил министр. Малым и микропредприятиям во многих программах поддержки предоставлена возможность использовать не только основной ОКВЭД, но и вспомогательный. «Наконец, на прошлой неделе внесли в правительство ряд предложений по дополнительной возможности предприятиям уточнять ОКВЭДы. Рассчитываю, что отчасти мы этот вопрос решили», — подтвердил Максим Решетников.

В частности, Минэкономразвития предлагает предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей. Как ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.

«Сейчас для нас приоритет – восстановление экономической жизни, экономического ритма. Основная задача — возврат к росту доходов населения, рост занятости», — подчеркнул глава ведомства. По его словам, Минэкономразвития будет предлагать «узкий блок регуляторики, связанный с повышением доходов граждан, развитием МСП, с активизацией экспорта и программ импортозамещения, с поиском новых инструментов инвестиций, обновлением инвестиционного климата — с учетом тех мер, которые приняла Госдума, например, мораторием на проверки и снижением штрафов». По мнению министра, многие из этих меры будут эффективными не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде. Он подтвердил, что работа ведется в тесном взаимодействии с парламентариями.

В частности, Минэкономразвития активно сотрудничает с председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаилом Дегтяревым (фракция ЛДПР), отметил глава Минэкономразвития. «Считаем, что туризм — это не только одна из наиболее пострадавших отраслей, но и отрасль с наибольшим потенциалом», — подчеркнул он. В этом контексте министр поддержал слова Владимира Жириновского о необходимости уделять больше внимание внутреннего туризма, гостиничного бизнеса. «Здесь мы должны пересмотреть подходы. Мы недооцениваем тот потенциал, который там уже создан, и тот, который мы можем еще создать. В плане восстановления, который будем вносить в правительство, мы предлагаем мощный блок мер по туризму», — сообщил руководитель МЭР.

Максим Решетников также согласился с позицией о неприемлемости призывов «раздать все деньги» из ФНБ и важности долгосрочного планирования. «Мы существенным образом смягчили фискальную политику. В этом году дефицит консолидированного бюджета (с учетом всех мер) может превысить 8%. С учетом того, что в прошлом году у нас был профицит 1,8%, мы на 10% смягчили свою фискальную политику», — сказал он.

По словам министра, на сегодняшний момент федеральный бюджет является «якорем, который поддерживает экономику». «Мы с Вами точно должны понимать, что кризис в 2020 году, к сожалению, не закончится. Нельзя сказать, что в сентябре все станет также как в январе-феврале. Нам потребуется время на восстановление экономики. Поэтому нам потребуются ресурсы, в том числе и на следующий год. Мы поддерживаем осторожный и взвешенный подход», — добавил он.

Отвечая на вопросы по поводу эффективности капитальных вложений, Максим Решетников предположил, что нынешний кризис покажет в том числе способность экономики развиваться даже с более низким уровнем инвестиций. «Мы сейчас все находимся на дистанционном взаимодействии. Очевидно, нам может не потребоваться такой объем офисов. Развивается дистанционная торговля. Вполне возможно, что нам не потребуется такой объем торговых центров, или же у них будет более мощная общественная функция. Мы понимаем, что у нас может не быть прежнего объема делового туризма. Конечно, он будет, но не в таком объеме. Мы больше уйдем в дистанционное взаимодействие и коммуникации. Не всегда понадобится ездить на работу в центр города. Очень многие сферы ушли на «дистанционку», а это значит — дополнительный толчок в развитии пригорода», — перечислил министр.

По его словам, эти вещи еще предстоит осознать, но сегодняшний кризис «очевидно изменит инвестиционные циклы и потребности экономики в капитальных вложениях и капитальных активах». Она станет другой. Сейчас многие эксперты (и бизнес) начинают это осознавать.

Комментируя другие поднятые фракцией депутатами вопросы, Максим Решетников отметил, что сегодняшняя ситуация продемонстрировала, насколько целые отрасли могут быть уязвимы и зависимы от трудовой миграции. «Кризис, на мой взгляд, приведет к большей регионализации производственных цепочек, трудовых отношений и так далее. Мы должны больше полагаться на собственные силы. Это даст новый толчок программам импортозамещения, которые активно реализовывались, благодаря которым мы многого достигли. Мы можем достичь еще большего, поэтому эти задачи в плане по восстановлению учтены», — подчеркнул он.