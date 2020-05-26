Деньги на руки: Материнский капитал обналичить за 40 000 рублей предлагает кооператив в Бердске. Наличка незаконна, заявил Роман Сивак

Прокурор города попросил проявить осторожность и не идти на риск. Маткапитал на руки получить нельзя, а вот на улучшения жилья поулчить деньги можно. Но через пенсионный фонд. Кооператив заверяет: у нас все законно.

Объявления появились на подъездах домов Бердска

Сомнительное объявление с предложением обналичить материнский капитал появилось на подъездах домов Бердска вчера, 25 мая. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» связалась с человеком, подавшим объявление сегодня, 26 мая. Как оказалось, такую услугу предлагает кооператив, а менеджер Руслана заверила «Курьер. Среда. Бердск», что такой способ обналичивания маткпитала весьма законный.

— 256 ФЗ предусматривает несколько видом сертификата на материнский капитал. В частности, так как мы работаем с недвижимостью, это приобретение жилья, как у стороннего лица, так и у родственников, а также выдаются деньги на строительство дома. Если приходит человек, мы уточняем его жизненную ситуацию и подбираем вариант, который будет наиболее простым и менее затратным. С маткапиталом могут работать банки и кооперативы, я представитель кооператива, — рассказала девушка.

Менеджер заверила, что их клиенты — это мамочки, возраст детей которых не превышает 3-х лет. При этом отметила, что деньги наличными можно получить лишь в случае строительства дома или компенсации затрат на него. стоит отметить, что в объявлении указано о том, что деньги «клиент» может получить в день обращения.

— Не столько в день, сколько на следующий день. как правило, эта схема работает, сели человек приходит с полным пакетом документов для подачи их в пенсионный фонд. Есть разные тарифы возмещения, например, если есть объект недвижимости, который приобретается, а весь пакетом на него готов и договор займа на руках, то на следующий день уже можно получить деньги. Или тогда, когда пенсионный фонд компенсирует нам займ, выданный человеку, — рассказала Руслана.

По словам менеджера, юристы кооператива проверяют все документы получателя денег. Даже на предмет надежности, судимости и мошенничества со стороны клиентов. Стоит такая услуга в районе 5-10% от материнского капитала. Напомним. все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Получается, что комиссия банка колеблется от 23 319 до 61 661 рублей. Все же прокурор Бердска Роман Сивак посоветовал бердчанам не обращаться за займами по таким объявлениям.

— У нас никто не запрещает расклеивать объявления, поэтому сказать об их нелегальности невозможно. У людей, которые обладают материнским капиталом и могут его использовать, должны возникать какие-то сомнения о серьезности намерений того или иного лица, которые объявления на подъездах развешивает, предлагая такие заманчивые предложения в очень короткое время обналичить маткапитал. Любого разумного человека это должно навести на мысль, вдруг здесь что-то не так, — рекомендует Роман Андреевич.

Прокурор города ответил на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» о том, является ли подобное обналичивание денег уголовным преступлением. По словам Романа Сивака, каждый случай индивидуален и в нем нужно разбираться.

— Так сразу и не скажешь, где состав преступления, а где иные действия. Но такие факты фиксировались и купировались. Это полномочия сотрудников полиции. И уголовные дела возбуждались по фактам такого мошенничества. В прошлом году было такое дело. Но пострадать от этого могут и сами мамочки. Обладательницы сертификата на материнский капитал, которые пользовались такой услугой. Нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу, — рассказал Роман Сивак.

В ситуации, когда обладательницы сертификата чувствует подвох, нужно срочно обращаться с заявлением в полиции, советует Роман Андреевич.

— Нужно очень тщательно подходить к вопросу распоряжения средствами материнского капитала. Обналичивание сертификата вообще не предусмотрено федеральным законом. его можно направить на пенсию маме, улучшение жилищных условий, обучение детей. Все остальное — это риск. Будьте осторожны, — советует прокурор Бердска.

На что можно потратить маткапитал:





Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье, не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей;

Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией;

Обычно для этого нужно дождаться, пока ребенку исполнится три года. При этом на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет. Исключение — это оплата детского сада, тогда маткапиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка;

Организация, в которой ребенок получает образование, должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг;

Для того чтобы потратить средства на образование, кроме заявления вы должны подготовить копию договора с образовательным учреждением (или детским садом). Для оплаты общежития вам понадобится договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справка из организации, подтверждающая проживание ребенка в общежитии. Еще, конечно же, нужен паспорт получателя маткапитала.

На улучшение жилищных условий (в т. ч. ипотеку)

Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка;

Вам нужно взять справку из банка об ипотеке. Она нужна для Пенсионного фонда (он распоряжается средствами маткапитала), для этого документа есть специальная форма;

Также нужно нотариальное обязательство о том, что жилье будет в общей долевой собственности всех членов семьи. Сделайте несколько копий — они вам понадобятся, когда в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке нужно оформить доли в собственность членов семьи;

Надо подать заявление в отделении ПФР (или на сайте) или МФЦ, через портал Госуслуг. Список необходимых документов — на сайте. Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение месяца. Если он откажет в перечислении средств, решение можно обжаловать в самом фонде;

Если вы решили оплатить маткапиталом первоначальный взнос, то сперва нужно написать об этом в заявлении на ипотеку. Также понадобится справка из ПФР, что маткапитал еще не потрачен;

После оформления ипотеки с таким первоначальным взносом вы должны сделать те же шаги, что и при ее погашении маткапиталом. Это нужно, чтобы фонд перевел средства в банк.

NB: ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жилье.

На формирование накопительной части пенсии матери



Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средствами маткапитала можно компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако средства нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

На ежемесячную выплату

Право на ежемесячную выплату из маткапитала есть у семей, в которых:

второй ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года;

среднедушевой доход — не выше двух прожиточных минимумов;

Семьям, подпадающим под оба условия, ежемесячно на протяжении трех лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

ВАЖНО

Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям;

Наличные деньги по сертификату получить нельзя.