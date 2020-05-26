Присвоила юбилейную выплату в 50 тыс. рублей 92-летней труженицы тыла сотрудник почты России в Новосибирске

Прокуратура направила материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения).

Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей выплатят в честь юбилея Победы по 50 тысяч рублей

Прокуратура Первомайского района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о социальной поддержке ветеранов.

Установлено, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2020 № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 92-летней жительнице района – ветерану труда и труженице тыла, – была назначена денежная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Однако сотрудник отделения почтовой связи, подделав подпись в платежном документе, присвоила предназначенные ветерану денежные средства.

Прокуратура направила материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения).

Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

После прокурорской проверки единовременная денежная выплата в полном объеме была возвращена труженице тыла.

Источник: Прокуратура Новосибирской области