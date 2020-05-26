128 человек обратились за продуктами в центр «Юнона» в пандемию коронавируса в Бердске. Получить помощь могут и другие семьи

Может быть вы увидите агрессивное поведение спивающегося отца или родителей выбивающихся из сил, которым очень трудно с продуктами. Именно вы можете помочь им обратиться в помогающие службы, отметила директор центра «Юнона» Татьяна Качан.

128 человек получили продуктовую помощь

С 18 апреля 128 человек общими стараниями неравнодушных бердчан получили продуктовую помощь. 103 продуктовых набора были приобретены на деньги общественных организаций и инициативных граждан.

— Этот сложный для страны период поднимает самые милосердные чувства и объединяет людей разных по возрасту. По материальному положению в стремлении помочь тем людям.К помощи подключилась инициативная группа под руководством общественной палаты Бердска Марины Щербеневой, «Солнечный город», социальная служба Сретенского храма.Наши родители благодарны всем кто помог. Такая помощь помогает семье почувствовать материальную поддержку и понять, что они не одни. В числе помогающих были и молодые люди, которые могли потратить время на себя. Это говорит о том, что в кризисе мы можем сплотиться как никогда. У нас прекрасная молодежь,- рассказала директор центра «Юнона» Татьяна Качан 26 мая.

Татьяна Алексеевна призывает в пандемию коронавируса обратить внимание не только на свою семью, но и увидеть семьи нуждающиеся в в поддержке:

— Может быть вы увидите агрессивное поведение спивающегося отца или родителей выбивающихся из сил, которым очень трудно с продуктами. Может быть кому-то трудно эмоционально. Она напуган или не обладает нужной информацией. И именно вы можете помочь им обратиться в помогающие службы.

Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» 2-08-80, 2-08-09.

комиссия по делам несовершеннолетних 2-00-08.