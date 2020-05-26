Горячие споры и обвинение в сексизме вызвали размеры карманов женских брюк

На размещенном юзером @udefinitelynottori снимке запечатлены мужчина и женщина с одинаковыми консолями Nintendo Switch в передних карманах брюк. Видно, что в карман мужской модели приставка помещается полностью, в то время как в женскую — только наполовину.
Пользовательницы портала возмутились описанной «дискриминацией» и выразили свое недовольство в комментариях. «Это девушке еще повезло, что в ее джинсах есть карманы, потому что в моих они вообще декоративные», «Именно об этом я думаю постоянно! В моих карманах еле-еле помещается помада», «Это отвратительно! Я требую равенства в правах», — высказывались они.
Другие юзеры предположили, что карманы на женской одежде делают меньше для того, чтобы девушки покупали сумки. «Они просто хотят заработать деньги на продаже сумок и клатчей!», «О, вы хотите взять с собой много вещей? Тогда купите нашу дорогую сумку, ведь у вас нет карманов!» — язвили они.
Некоторые комментаторы, в свою очередь, не разделили мнение автора поста. «О боже, просто купите себе сумку. В конце концов, мужчинам приходится носить с собой больше вещей», «Проверяй размер карманов брюк перед покупкой. Проблема решена», — советовали они.
Источник: Лента