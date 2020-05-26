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Постановление: Закрыть торговлю непродовольственными товарами на рынках приказал губернатор Травников. Но разрешил продавать продукты и товары для садоводов

15:30 26.05.2020 Фото: pixabay.com
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В исключение попали товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).

Постановление: Закрыть торговлю непродовольственными товарами на рынках приказал губернатор Травников. Но разрешил продавать продукты и товары для садоводов
Семена продавать можно

О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области
от 27.03.2020 № 43

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 22.05.2020 № 001/001-4464-2020) п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующее изменение:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).».

А.А. Травников

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