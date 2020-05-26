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За смерть матери в больнице по 1 млн рублей требуют через суд две сестры в Бердске. Они уверены: диагноз ложный

17:00 26.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Истцы полагают, что причиной гибели пациентки стало неверное лечение в Искитимской ЦГБ. К процессу подключили заведующего неврологией и региональный минздрав. Экспертизы делали полгода, и процесс возобновился.

За смерть матери в больнице по 1 млн рублей требуют через суд две сестры в Бердске. Они уверены: диагноз ложный
Судебный процесс о смерти пациентки длится почти год в Бердске

В понедельник, 25 мая, в Бердском городском суде возобновили процесс по иску к Искитимской горбольнице о компенсации морального ущерба, в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Две сестры, живущие в Бердске, обратились с иском в суд еще в июне 2019 года. Они считают, что их мать скончалась в ЦГБ Искитима по вине врачей.

— Они требуют компенсации морального вреда в связи со смертью близкого человека — матери. Дочери предъявили иск на 1 млн рублей каждая. Они полагают, что был поставлен неверный диагноз, в связи с чем неверно проведено лечение. И это привело к смерти, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, отметив, что судебное разбирательство проходит по месту жительства истцов.

Судья Ирина Кадашева вчера объявила перерыв до 1 июня 2020 года.

Процесс затянулся, так как суд в октябре 2019-го назначил экспертизы. А в августе прошлого года суд истребовал необходимые доказательства, что тоже занимает определенное время. К началу мая этого года результаты экспертиз готовы и рассмотрение дела возобновилось.

Кроме того, в качестве третьих лиц к процессу подключили Газинура Арсланова, заведующего неврологическим отделением Исктимской ЦГБ и министерство здравоохранения Новосибирской области. Интересы истцов в суде представляет прокурор Бердска.

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