Что можно и нельзя делать 28 мая 2020 года на праздник Вознесение Господне в четверг

Верующим важно знать когда, какого числа будет праздник Вознесение Господне в 2020 году. Дата праздника меняется из года в год и напрямую зависит от того, на какое число выпадает Пасха: Вознесение отмечают через 40 дней после Светлого Воскресения Христова. В 2020 году оно выпадает на 28 мая.
Что можно и нельзя делать в праздник Вознесение Христово
В любой большой церковный праздник запрещен тяжелый физический труд.
Нельзя:
- убирать в доме;
- заниматься рукоделием, шить, вышивать и вязать;
- ссорится, выяснять отношения, конфликтовать и ругаться;
- злословить, клеветать, лгать, придаваться унынию, допускать грустные мысли и браниться;
- отказывать в помощи и делать что-то на вред другим людям.
От Христова Воскресения до Вознесения верующие приветствуют друг друга фразой «Христос Воскрес!». Именно так люди здороваются на протяжении 40 дней, а начиная от Вознесения Христова произносить эту фразу больше нельзя.
Это праздник, когда нужно помириться с каждым, с кем человек был в ссоре и попросить прощение за невольные причерченные обиды.
Делать подобные вещи нужно искренне и от чистого сердца. Обычно на Вознесение люди ходят в гости и приглашают родных и близких к себе.
Щедро накрывают столы, общаются и радуются. Наступило лето, потому есть еще одна традиция дня, связанная со сменой сезонов: украшать жилище зеленой травой и ветками деревьев с листвой. Это напоминание о приходе теплого времени года.
Источник: rsute.ru