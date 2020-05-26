Полный гороскоп на последнюю неделю мая от астролога Василисы Володиной. Узнай, кому нужно тщательнее следить за финансами, а кого ждет неожиданное богатство

Эта неделя для Дев станет отличным поводом заняться своим здоровьем, и, наконец, привести свое тело в порядок перед летом

С приходом новой недели каждый человек задумывается о том, что же эта неделя ему принесет. Астрологи рассказали, какие перемены на этой неделе стоит ожидать всем знакам Зодиакального круга.

Период с 25 по 31 мая является продолжением периода ретроградной Венеры, который продлится до 25 июня. Больше всего звезды будут сопутствовать огненным знакам Зодиака. Более тяжелые времена настанут для представителей воды.

Овны

Овны очень любят уделять все свое внимание второй половинке, и иногда это приносит им большое удовольствие.

Астрологи советуют поскорее закрыть все свои финансовые вопросы, и приступить к новым делам.

Эта неделя может принести проблемы со здоровьем, а именно недуг со стороны ЖКТ.

Тельцы

Тельцам стоит быть готовым к вниманию со стороны противоположного пола, и не факт, что это произойдет со стороны вашей второй половинки.

В начале недели Тельцы могут получить предложение о новой работе. Соглашаться сразу не стоит, лучше хорошенько все обдумать.

Близнецы

Этот месяц для Близнецов станет непростым. Тем, кто на этой неделе празднует день рождения, придется нелегко, ведь все планы могут рухнуть. Не стоит переживать тем, кто уже нашел свою вторую половинку, ведь они попытаются сделать ваш праздник самым лучшим.

Что касается денежных вопросов, то никак проблем не предвидится, ведь Близнецам на этой неделе не предстоит серьезных трат.

Близнецы, которые сейчас болеют, могут выдохнуть, ведь на этой неделе их ждет выздоровление.

Раки

Ракам не стоит бояться серьезных начинаний и каких-то авантюр, ведь с ними рядом всегда будет любимый человек, который станет самой настоящей опорой. Трудности в жизни Раков помогут по-другому взглянуть на свою вторую половинку. Для многих поддержка любимого человека может стать неожиданностью.

Раки ответственно относятся к финансовым вопросам. На этой неделе не стоит бояться серьезных денежных дел. Все планы принесут хороший результат в финансах.

С приходом новой недели у Раков может возникнуть чувство тревоги, но причин для серьезных переживаний, как утверждают астрологи, нет.

Львы

Зачастую у Львов происходят серьезные конфликты с любимыми людьми. Эта неделя – отличный повод найти общий язык со второй половинкой и отпустить все обиды. На этой неделе звезды помогут Львам сгладить все накопившиеся конфликты.

Астрологи советуют Львам не жалеть денег на желанные поездки. Эта неделя станет отличным поводом выделить денег на желанное путешествие, возможно, и не близкое.

С приходом новой недели Львы почувствуют в себе невероятно сильную энергетику, наладится аппетит.

Девы

Астролог советует Девам на этой неделе решить все свои разногласия с родными и близким. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.

На этой неделе представителям данного знака стоит серьезно отнестись к своим финансам. Важные вопросы на эту тему лучше обсудить с родными людьми. Что касается работы, то все финансовые вопросы необходимо решать исключительно с руководителем.

Эта неделя для Дев станет отличным поводом заняться своим здоровьем, и, наконец, привести свое тело в порядок перед летом.

Весы

Весам на этой неделе удастся добиться желаемого от любимого человека. Главное – помнить, что в этом вопросе, возможно, не обойтись без манипуляций.

В денежных вопросах Весам следует решать все здесь и сейчас. Звезды не любят, когда Весы оставляют финансовые вопросы на потом. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приведет.

Что касается здоровья, то эта неделя – отличный повод для отказа от дурных привычек.

Скорпионы

Эта неделя может принести вам новое знакомство с противоположным полом, но лучше подождать и поставить это знакомство на паузу. Иначе ни к чему хорошему это не приведет.

Мелкие ежедневные траты по итогам недели могут превратиться в значительную сумму, поэтому в выходные стоит пересмотреть вас бюджет и составить план покупок.

Стрельцы

На этой неделе Стрельцы услышат много упреков со стороны второй половинки, но не стоит принимать их близко к сердцу. Представителям знака стоит научиться держать себя в руках. Лучше лишний раз проигнорировать упрек, чем стать отличным поводом для скандала. Астрологи советуют держать баланс в отношениях.

На этой неделе Стрельцы могут позволить себе дорогую покупку, которая еще на прошлой неделе казалась невозможной.

Астрологи советуют на этой неделе отдать предпочтение здоровой еде.

Козероги

Астролог советует Козерогам пересмотреть обстановку со второй половинкой. Возможно, потребуются серьезные перемены. Их не стоит бояться, ведь самое главное – рядом любимый человек.

У Козерогов есть желание обновить интерьер в доме, поэтому, возможно, на этой неделе стоит ждать новых покупок.

Эта неделя станет для представителей знака сонной, поэтому не удивляйтесь, если вы проспите очень важные дела.

Водолеи

Представители этого зодиакального круга могут столкнуться с серьезными проблемами в отношениях. Если Водолею со своим партнером удастся найти общий язык, то все проблемы удастся скоро решить.

Эта неделя станет отличным поводом отложить деньги на свое будущее, поэтому ограничьте свои финансовые растраты на разные мелочи.

Водолеи полностью отдают себя работе, поэтому эти выходные стоит провести как положено. Работа не убежит, а вот здоровье может ухудшиться.

Рыбы

Рыб на этой неделе могут ожидать разочарование и обман, но не стоит переживать, ведь ни к чему серьезному это не приведет. Все закончится для Рыб хорошо.

Улучшить финансовое положение помогут новые задачи и проекты. Не бойтесь браться за новую работу, ведь она может принести немалых денег.

Астрологи советуют Рыбам избегать мистики и эзотерики в сфере здоровья. Особенно на этой неделе.