26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Новенькая Toyota Venza возвращается с гибридной комплектацией в 2021 году

15:50 26.05.2020
0

Будущий владелец наверняка оценит наличие навигационных систем, функцию запоминания поездок, еженедельных встреч, дорогу. К примеру, если на определенном участке дорога сужается, водитель заранее получает подсказку снизить скорость, чтобы сэкономить топливо.

Новенькая Toyota Venza возвращается с гибридной комплектацией в 2021 году
Тойоту Венза построили на одной из версий модульной платформы TNGA

Тойоту Венза сняли с авторынка США в 2015 году. Теперь же она возвращается в качестве новой модели с гибридной комплектацией. Она будет более мощной, и полноприводной. До настоящего момента времени кроссовер анонсирован для американского рынка, но ее поставки ожидаются и на рынке России.

Тойоту Венза построили на одной из версий модульной платформы TNGA. Новая модель будет меньше Вензы, снятой в 2017 года, однако по габаритам она все же крупнее, чем RAV4 – 4 740 мм в длину.

Характеристики новой модели Тойота Венза 2021 года

В конструктивном и стилистическом плане Тойота Венза очень похожа на американский вариант кроссовера Харриер, анонсированного весной этого года. Ее также разработали на платформе TNGA. Спереди у новинки установлена большая радиаторная решетка с гладкими фарами. От Харриера для новой модели Вензы позаимствовали силовую установку – 2.5-литровый гибридный бензиновый электродвигатель. Он включает четырехцилиндровый мотор DOHC и три электродвигателя. В целом силовая установка выдает 219 л.с. На 100 км Тойота Венза израсходует примерно 5.9 литров топлива.

Салон Тойоты Вензы выполнен в таком же стиле, как «соплатформенный» Харриер. В нем есть мультимедийная система, 12.3-дюймовый экран на сенсорном управлении в дорогой комплектации. В базовом варианте установлен 8-дюймовый экран, аудиосистема с 6 динамиками. За доплату могут установить аудиосистему BL Premium Audio с 9 динамиками.

Будущий владелец наверняка оценит наличие навигационных систем, функцию запоминания поездок, еженедельных встреч, дорогу. К примеру, если на определенном участке дорога сужается, водитель заранее получает подсказку снизить скорость, чтобы сэкономить топливо.

Цена и дата выхода Тойоты Венза на рынок России

Продажи Тойоты Венза на американском авторынке начнутся уже летом 2020 года. Сколько она будет стоить, пока точно не известно – возможно, в пределах 45 000 долларов. Также не исключено появление новой модели на рынке Китая и России. Для россиян ее, скорее всего, предложат по цене в 2.5 – 2.7 млн. рублей.

Тойоту Венза 2021 год будут производить на мощностях завода Takaoka.

Источник: Пронедра

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Экс-первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса
17:17 26-05-2020
Экс-первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 1
17:08 26-05-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскРазобьет авто сорванный ураганом с крыши 5-этажки кровельный лист на ул. К. Маркса в Бердске
17:05 26-05-2020
Разобьет авто сорванный ураганом с крыши 5-этажки кровельный лист на ул. К. Маркса в Бердске
БердскЗа смерть матери в больнице по 1 млн рублей требуют через суд две сестры в Бердске. Они уверены: диагноз ложный
17:00 26-05-2020
За смерть матери в больнице по 1 млн рублей требуют через суд две сестры в Бердске. Они уверены: диагноз ложный
БердскУраган разыгрался: Сорвало крышу дома №32 по ул. К. Маркса в Бердске
16:52 26-05-2020
Ураган разыгрался: Сорвало крышу дома №32 по ул. К. Маркса в Бердске
БердскУпало дерево у дома №85 по ул. Островского в Бердске. Ветер бушует
16:51 26-05-2020
Упало дерево у дома №85 по ул. Островского в Бердске. Ветер бушует
БердскЗаморозки до -2 придут 28 мая в Бердск
16:45 26-05-2020
Заморозки до -2 придут 28 мая в Бердск
Бердск128 человек обратились за продуктами в центр «Юнона» в пандемию коронавируса в Бердске. Получить помощь могут и другие семьи
16:30 26-05-2020
128 человек обратились за продуктами в центр «Юнона» в пандемию коронавируса в Бердске. Получить помощь могут и другие семьи
Рейтинг самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака 1
16:16 26-05-2020
Рейтинг самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака
5,5 млн человек заражены коронавирусом в мире на 26 мая
16:15 26-05-2020
5,5 млн человек заражены коронавирусом в мире на 26 мая