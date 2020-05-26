Новенькая Toyota Venza возвращается с гибридной комплектацией в 2021 году

Будущий владелец наверняка оценит наличие навигационных систем, функцию запоминания поездок, еженедельных встреч, дорогу. К примеру, если на определенном участке дорога сужается, водитель заранее получает подсказку снизить скорость, чтобы сэкономить топливо.

Тойоту Венза построили на одной из версий модульной платформы TNGA

Тойоту Венза сняли с авторынка США в 2015 году. Теперь же она возвращается в качестве новой модели с гибридной комплектацией. Она будет более мощной, и полноприводной. До настоящего момента времени кроссовер анонсирован для американского рынка, но ее поставки ожидаются и на рынке России.

Тойоту Венза построили на одной из версий модульной платформы TNGA. Новая модель будет меньше Вензы, снятой в 2017 года, однако по габаритам она все же крупнее, чем RAV4 – 4 740 мм в длину.

Характеристики новой модели Тойота Венза 2021 года

В конструктивном и стилистическом плане Тойота Венза очень похожа на американский вариант кроссовера Харриер, анонсированного весной этого года. Ее также разработали на платформе TNGA. Спереди у новинки установлена большая радиаторная решетка с гладкими фарами. От Харриера для новой модели Вензы позаимствовали силовую установку – 2.5-литровый гибридный бензиновый электродвигатель. Он включает четырехцилиндровый мотор DOHC и три электродвигателя. В целом силовая установка выдает 219 л.с. На 100 км Тойота Венза израсходует примерно 5.9 литров топлива.

Салон Тойоты Вензы выполнен в таком же стиле, как «соплатформенный» Харриер. В нем есть мультимедийная система, 12.3-дюймовый экран на сенсорном управлении в дорогой комплектации. В базовом варианте установлен 8-дюймовый экран, аудиосистема с 6 динамиками. За доплату могут установить аудиосистему BL Premium Audio с 9 динамиками.

Будущий владелец наверняка оценит наличие навигационных систем, функцию запоминания поездок, еженедельных встреч, дорогу. К примеру, если на определенном участке дорога сужается, водитель заранее получает подсказку снизить скорость, чтобы сэкономить топливо.

Цена и дата выхода Тойоты Венза на рынок России

Продажи Тойоты Венза на американском авторынке начнутся уже летом 2020 года. Сколько она будет стоить, пока точно не известно – возможно, в пределах 45 000 долларов. Также не исключено появление новой модели на рынке Китая и России. Для россиян ее, скорее всего, предложат по цене в 2.5 – 2.7 млн. рублей.

Тойоту Венза 2021 год будут производить на мощностях завода Takaoka.

Источник: Пронедра