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Заморозки до -2 придут 28 мая в Бердск

16:45 26.05.2020
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«Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что в 28 мая по области ожидается сильно похолодание.

Заморозки до 2 придут 28 мая в Бердск
В некоторых регионах ожидаются заморозки

«Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что в 28 мая по области ожидаются заморозки. Температура составит 0, -2 °C.

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