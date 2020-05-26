Заморозки до -2 придут 28 мая в Бердск

«Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что в 28 мая по области ожидается сильно похолодание.

В некоторых регионах ожидаются заморозки «Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что в 28 мая по области ожидаются заморозки. Температура составит 0, -2 °C.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос