Упало дерево у дома №85 по ул. Островского в Бердске. Ветер бушует

Дерево упало в ураган на ул. Островского Бердска

Свалило дерево у дома №85 по ул. Островского в Бердске. Подробности с места событий передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». На данный момент дерево уже убрали с дороги, остались ветки.