Разобьет авто сорванный ураганом с крыши 5-этажки кровельный лист на ул. К. Маркса в Бердске

В управлении гражданской защиты заявляют, что 5-минутный не нанес ущерба городу. А дерево на ул. Островского упало до ураганного ветра.

Сорвало крышу в Бердске во время урагана

Во время непродолжительного урагана в Бердске снесло крышу дома №32 на ул. К. Маркса днем 26 мая. Оторванный кровельный лист бьет в окно, точнее по подоконнику обитателей 5-этажки.

-Если лист упадет, он точно разобьет припаркованный под окнами автомобиль, — предположил Алекей, наблюдающий вместо привычного пейзажа за окном лист железа.

Как выглядит крыша снаружи, Александр еще не видел — не выходил. Но то что крыше потребуется ремонт — это без сомнения.

Начальник управления гражданской защиты мэрии Бердска Василий Пономарев заявил «Курьер. Среда. Бердск», что в городе никаких особых происшествий во время 5-минутного урагана не произошло. О поврежденной крыше дома №32 на ул. К. Марса ему еще не докладывали. А дерево упало на дорогу у дома №85 на ул. Островского еще до того, как поднялся шторм, отметил Пономарев.