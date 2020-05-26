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Экс-первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса

17:17 26.05.2020 Фото: Сергей Карпов/ТАСС
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Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский и подтвердил Радио Свобода близкий родственник умершего.

Экс первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса
Лопухин руководил энергетической отраслью всего пять месяцев

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в Москве. Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский и подтвердил Радио Свобода близкий родственник умершего.

Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем – независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.

Лопухин руководил энергетической отраслью всего пять месяцев. За это время он успел разработать концепцию реформирования топливно-энергетического комплекса и назначить председателем фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами замминистра Михаила Ходорковского, писал журнал Forbes. Концепция одобрена не была.

На должности министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара. После завершения карьеры чиновника работал в бизнесе и аналитиком. После отставки из правительства Лопухин устроился работать в инвестиционный банк Lazard Frères, который консультировал российское правительство с брежневских времен и стал партнером московского подразделения. Он помогал «Газпрому», ЮКОСу, «Сургутнефтегазу», и «Роснефти».

Кроме того, газета «Коммерсантъ» называла его конечным бенефициаром компании, владевшей торговой маркой Ломоносовского (императорского) фарфорового завода. Права на неё были переданы Государственному Эрмитажу.

Лопухин был масоном и несколько лет возглавлял Русскую Великую Регулярную масонскую ложу, не признанную другими масонскими организациями.

В конце мая падчерица Лопухина писала в фейсбуке, что он был госпитализирован в Москве и попал в реанимацию. Через несколько дней его выписали, писала она: «Ещё вчера вечером, по сообщениям врача, ситуация была очень тяжелая и вдруг утром нам сообщают, что случилось какое-то чудо: все показатели в норме, показаний к госпитализации нет и его отправляют домой, дома же и стены лечат».

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Источник: svoboda.org

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