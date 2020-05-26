Экс-первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в Москве. Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский и подтвердил Радио Свобода близкий родственник умершего.
Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем – независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.
Лопухин руководил энергетической отраслью всего пять месяцев. За это время он успел разработать концепцию реформирования топливно-энергетического комплекса и назначить председателем фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами замминистра Михаила Ходорковского, писал журнал Forbes. Концепция одобрена не была.
Кроме того, газета «Коммерсантъ» называла его конечным бенефициаром компании, владевшей торговой маркой Ломоносовского (императорского) фарфорового завода. Права на неё были переданы Государственному Эрмитажу.
Лопухин был масоном и несколько лет возглавлял Русскую Великую Регулярную масонскую ложу, не признанную другими масонскими организациями.
В конце мая падчерица Лопухина писала в фейсбуке, что он был госпитализирован в Москве и попал в реанимацию. Через несколько дней его выписали, писала она: «Ещё вчера вечером, по сообщениям врача, ситуация была очень тяжелая и вдруг утром нам сообщают, что случилось какое-то чудо: все показатели в норме, показаний к госпитализации нет и его отправляют домой, дома же и стены лечат».
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Источник: svoboda.org