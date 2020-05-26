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Увеличат на 87 рублей накопительные пенсии с 1 августа в России

18:00 26.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц. Увеличение будет на 7,99%.

Увеличат на 87 рублей накопительные пенсии с 1 августа в России
Заявления принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, Пенсионный фонд

Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей – на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц.

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (согласно федеральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 года).

Источник: pfrf.ru

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От редакции

Нормальная надбавка?

Аноним, 26 мая 2020 18:17
Не умереть бы нам от счастья! Очередная издевка над пенсионерам! А почему пенсионерам не сделать хотя бы разовуб выплату5-10тысяч рублей или все на диточек с мамками потратили? Позор такому руководству страной, люди всю жизнь отпахали и им ничего не положено!

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