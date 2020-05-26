Упали деревья на провода у дома №17а ул. Ленина Бердска. Об этом сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Ураганный ветер пронесся по городу, сорвал крышу на ул. К. Маркса и дерево на ул. Островского.
Упали деревья и порвали провода у дома №17а на ул. Ленина Бердска. Ветер не утихает
Ураганный ветер пронесся по городу и завалил несколько деревьев.
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От редакции
Опасно на улице?
Аноним, 26 мая 2020 17:42
НВР: разумеется.
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