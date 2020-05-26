Упали деревья и порвали провода у дома №17а на ул. Ленина Бердска. Ветер не утихает

Ураганный ветер пронесся по городу и завалил несколько деревьев.

Упавшие деревья коротили провода в ураган Упали деревья на провода у дома №17а ул. Ленина Бердска. Об этом сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Ураганный ветер пронесся по городу, сорвал крышу на ул. К. Маркса и дерево на ул. Островского.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Опасно на улице? Ответить