Упавшие в ураган деревья заблокировали Бердское шоссе. Проезд из Бердска до Новосибирска затруднен 26 мая

В Новосибирске непродолжительный шторм наделал немало бед — повалил деревья, рекламные конструкции, срывал крыши. в Бердске ситуация более спокойная. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, в Бердске тоже падали деревья от порывов штормового ветра, но гораздо меньше.
Сейчас, по словам Захарова, из-за рухнувших деревьев затруднено движение по Бердскому шоссе.
— Деревопад. По последней информации, по трассе от Бердска до Новосибирска полным полно упало тополей из-за сильного ветра. Нам больше повезло, потому что мы больше 1000 тополей убрали с улиц Бердска, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
Во вторник вечером он поехал объезжать город, чтобы оценить масштабы разрушения.