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Упавшие в ураган деревья заблокировали Бердское шоссе. Проезд из Бердска до Новосибирска затруднен 26 мая

18:17 26.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новосибирск, по оценке вице-мэра Владимира Захарова, пострадал в шторм гораздо больше, чем Бердск.

Упавшие в ураган деревья заблокировали Бердское шоссе. Проезд из Бердска до Новосибирска затруднен 26 мая
Владимир Захаров занял пост замглавы Бердска в июне 2018 года

В Новосибирске непродолжительный шторм наделал немало бед — повалил деревья, рекламные конструкции, срывал крыши. в Бердске ситуация более спокойная. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, в Бердске тоже падали деревья от порывов штормового ветра, но гораздо меньше.

Сейчас, по словам Захарова, из-за рухнувших деревьев затруднено движение по Бердскому шоссе.

— Деревопад. По последней информации, по трассе от Бердска до Новосибирска полным полно упало тополей из-за сильного ветра. Нам больше повезло, потому что мы больше 1000 тополей убрали с улиц Бердска, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Во вторник вечером он поехал объезжать город, чтобы оценить масштабы разрушения.

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От редакции

Видели разрушения?

Аноним, 26 мая 2020 18:29
Ну кто там орал, что в парке тополя старые пилить не надо, ваш выход! Сейчас бы не дай бог кому на голову прилетело, что бы вы тогда запели?

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