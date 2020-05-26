Губернатор Травников: НГУ должен стать равноправным участником научно-исследовательской деятельности СО РАН

Травников и Федорук провели совещание в режиме видеоконференции

Необходимость усиления научно-исследовательской составляющей в деятельности Новосибирского государственного университета отметил Губернатор Андрей Травников в ходе заседания Наблюдательного совета вуза, прошедшего в режиме видеоконференции.

«Сегодня у университета имеются здоровые и уже частично удовлетворенные амбиции на собственную исследовательскую деятельность. Университет, и сегодня, и в ближайшем будущем, заявляет намерения стать как минимум равноправным участником научно-исследовательской деятельности в Академгородке Новосибирска, а может быть, и всего Сибирского отделения Российской академии наук, наравне с крупными и авторитетными исследовательскими институтами, входящими в СО РАН. И если для этого потребуется, в том числе, юридическая, или другая форма объединения с другими институтами, то после соответствующего обсуждения, согласования на Президиуме СО РАН, на других площадках, мы считаем, что это необходимо поддержать. Я хотел бы, чтобы мы в стратегии университета это четко зафиксировали – НГУ в ближайшем будущем должен стать равноправным участником научной деятельности, наряду, может быть, с институтами первой категории Сибирского отделения Российской академии наук. Там, где это оправдано, реализация новых проектов по созданию инфраструктуры, в частности, центров коллективного пользования, например, СНЦ ВВОД – Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных, преимущественно реализовывать на базе и под эгидой университета», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Доклад «НГУ: движение в программе международной конкурентоспособности» участникам заседания Наблюдательного совета университета представил ректор НГУ Михаил Федорук. «Необходимо переосмысление существующей модели Новосибирского научного центра и формирование нового образа будущего университета, его интеграции с исследовательскими организациями и высокотехнологическими компаниями. Переход к НГУ как потенциальному центру научно-образовательной технологической системы. Мы называем это большим исследовательским университетом мирового класса», – отметил Михаил Федорук.

Программа развития международной конкуренции предполагает внедрение новых образовательных программ, применение лучших мировых практик бакалавриата, поддержку специализированного учебно-научного центра НГУ, рост числа иностранных студентов, повышение мобильности преподавателей и исследователей, совершенствование университетской инфраструктуры. Стратегия развития НГУ является органической частью реализуемых в Новосибирской области программы «Академгородок 2.0» и национального проекта «Наука».

Для справки

Национальный проект «Наука» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проектов в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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