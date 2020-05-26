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Разбили три автомобиля рухнувшие в ураган деревья в Бердске. Власть готовит справку о происшествиях в шторм

18:57 26.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Благодаря тому, что недавно в Бердске спилили более 1000 аварийных деревьев, городу удалось избежать масштабного бедствия во время шквалистого ветра и ливня.

Разбили три автомобиля рухнувшие в ураган деревья в Бердске. Власть готовит справку о происшествиях в шторм
Ветер повалил деревья в Красном Соколе

Масштабы бедствия во время урагана в Бердске гораздо меньше, чем в Новосибирске. Так оценил в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» последствия штормового ветра, пронесшегося во вторник, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, избежать серьезных бед Бердску удалось благодаря тому, что более 1000 аварийных деревьев вырубили в последнее время.

-Убрали старые тополя на ул. Ленина, в парке, в зеленой зоне. У нас ситуация еще божеская. Хотя есть падения деревьев, как мне докладывают. К сожалению, не уберегли автотранспорт. Деревья упали на машины. Повреждены три автомобиля. Сейчас готовим справки об этом, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Он рассказал, что были порывы ЛЭП с отключением электроэнергии и то, что упавшие деревья затруднили проезд по Бердскому шоссе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рухнувшие от штормового ветра деревья накрыли автомобиль у бердского санатория «Парус».

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