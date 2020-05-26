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Тарифы ОСАГО станут индивидуальными с 24 августа 2020 года

19:49 26.05.2020 Фото: Flickr
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Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательной автогражданке. Этими поправками вводится новый коэффициент. А страховщики теперь вправе сами устанавливать размер тарифа для каждого водителя индивидуально. Поправки об ОСАГО вступят в силу через 90 дней с момента опубликования.

Тарифы ОСАГО станут индивидуальными с 24 августа 2020 года
Если клиент не приносит убытков компании, ему можно будет назначить тариф по нижней планке

Сейчас страховщик может установить тариф в рамках тарифного коридора, установленного Центробанком для региона. Теперь страховщик сможет назначать устанавливать тариф для каждого водителя персонально. Если клиент не приносит убытков компании, ему можно назначить тариф по нижней планке. Сейчас для легковых машин физических лиц это 2746 рублей. Если клиент постоянно совершает аварии и страховщику постоянно приходится за него платить, то ему назначат тариф по максимальной планке — это 4942 рубля.

Все коэффициенты, которые действуют сейчас, останутся и тогда, когда эта часть поправок вступит в силу. Сохранится коэффициент по территориальности, а также в зависимости от мощности двигателя, которые еще недавно предлагали убрать. Но добавится и новый фактор, повышающий стоимость страховки. А именно за грубое и неоднократное нарушение правил.

Стоимость полиса вырастет для тех, кто был лишен прав за управления автомобилем в нетрезвом виде или за аварию, в которой пострадали или погибли люди. А также для тех, кто был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования или оставления места ДТП.

Также повышающий коэффициент будет установлен за такие неоднократные нарушения в течение года, как проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены не в автоматическом режиме. Понятно, почему сделано такое исключение, ведь при автоматической фиксации неизвестно, кто был за рулем и совершал эти нарушения.

Удивительно, что в список нарушений правил дорожного движения не включено движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. А это отдельный состав и отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях.

Каков будет этот коэффициент — пока неизвестно. Его должен установить Центробанк. На разработку нового указания Центробанка, которое установит тарифный коридор и коэффициенты, дано 90 дней.

Источник: РГ

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От редакции

Вы аккуратный водитель?

Аноним, 26 мая 2020 20:05
ему можно назначить тариф по нижней планке...
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Пчёлы против мёда? Приготовьте ваши кошельки! Результатом будет дальнейшее вымывание из числа ОСАГО застрахованных малоденежного населения. Организовать же тотальный контроль всей страны власть не в силах.

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