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Маска может задушить малыша до 2 лет, заявили врачи Японии

19:36 26.05.2020 Фото: pexels.com
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Ассоциация педиатров предупредила, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, и ношение маски может сильно затруднить дыхание и погубить ребенка.

Маска может задушить малыша до 2 лет, заявили врачи Японии
В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет

Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья. Соответствующее предупреждение распространила во вторник Японская ассоциация педиатров.

Отмечается, что у детей до двух лет узкие дыхательные пути, и ношение маски может сильно затруднить дыхание и привести к удушью. Кроме того, это может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду создает дополнительный риск теплового удара. «Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье», — заявил глава ассоциации Акира Камикава.

В Японии продаются медицинские маски небольшого размера, предназначенные для детей. Обычно на их упаковке указано, что ношение допустимо в основном с трех лет, отдельные производители иногда пишут в рекомендациях к использованию масок «для детей старше двух лет».

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране — в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо, передает ТАСС.

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