26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Путин: парад Победы пройдет 24 июня в России. И в Бердске

19:45 26.05.2020 Фото: Кремлин.ру
2 1

Президент приказал министру обороны готовиться к торжествам в честь 75-летия Победы в Москве и других городах. Но о зрителях ничего не сказал. Шествие «Бессмертного полка» намечено на 26 июля — в День Военно-Морского Флота России. Шойгу ответил «есть».

Путин: парад Победы пройдет 24 июня в России. И в Бердске
Главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ о параде Победы

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Об этом вечером 26 мая сообщил сайт Кремля.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. «Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — сказал Путин.

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также отметил важность того, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а личный состав, призывники этого года, благодаря заранее принятым профилактическим мерам, были максимально защищены от угрозы распространения инфекции».

Глава государства не уточнил, будет ли парад проходить со зрителями.

«Бессмертный полк»

Назначив проведение парада по случаю 75-летия Победы на 24 июня, Путин отметил, что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы граждан. «Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», — сказал Путин.

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш «Бессмертного полка» тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно — 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России», — сказал Путин, приказав провести в этот же день традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.

Президент заверил, что власти будут самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации и оценивать возможные риски. «Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас», — отметил Путин.

«При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Жизнь, здоровье, безопасность людей для нас — главная, безусловная ценность», — заключил глава государства.

Напомним, что в 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция онлайн-шествия проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зрители будут?

Covid-19, 26 мая 2020 20:07
Какое кощунство и позор - лишить страну празднования одного из последних юбилеев Дня Победы! Нет прощения этому бесчеловечному режиму!
Николай, 26 мая 2020 20:43
Не уверен, что в г. Бердске надо проводить что-то похожее на парад. Если войска можно посадить во время тренировок до парада на казарменное положение (изолировать), то наши местные парадные расчёты без потерь трудно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался от COVID-19 уволенный Ельциным министр энергетики России Владимир Лопухин
21:34 26-05-2020
Скончался от COVID-19 уволенный Ельциным министр энергетики России Владимир Лопухин
Бердск"Бессмертный полк" пройдет по предложению Путина 26 июля в России. И в Бердске
21:12 26-05-2020
Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта
20:55 26-05-2020
Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта
Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС 2
20:47 26-05-2020
Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС
Оружие судного дня запустит Россия осенью-2020 года, заявил источник
20:27 26-05-2020
Оружие судного дня запустит Россия осенью-2020 года, заявил источник
У кого и на сколько вырастет пенсия с августа? 1
20:14 26-05-2020
У кого и на сколько вырастет пенсия с августа?
Пропала без вести 3-летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла 4
20:01 26-05-2020
Пропала без вести 3-летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня 8
20:00 26-05-2020
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
Тарифы ОСАГО станут индивидуальными с 24 августа 2020 года 1
19:49 26-05-2020
Тарифы ОСАГО станут индивидуальными с 24 августа 2020 года
БердскПутин: парад Победы пройдет 24 июня в России. И в Бердске 2
19:45 26-05-2020
Путин: парад Победы пройдет 24 июня в России. И в Бердске