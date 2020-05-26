Пропала без вести 3-летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла

Соседка видела пропавшую Варю, идущую к реке, но не остановила ее. Водолазы не нашли тело. Ребенка могли похитить. Волонтеры, спасатели и полицейские продолжают поиски.

Соседка видела пропавшую в Псковской области девочку, но не остановила ее

Полиция, спасатели, волонтеры и водолазы ищут трехлетнюю девочку, которая потерялась в Псковской области.

Розовое платье, бордовые колготки и сандалии — так была одета трехлетняя Варвара Попова в день своего исчезновения. Семья приехала на дачу в СНТ «Кебь», это в 40 километрах от Пскова. Папа теперь корит себя за то, что научил малышку бросать камни в воду. Возможно, именно к реке и отправилась Варвара, когда ее мама отвлеклась. Соседка видела Варю, спросила, где ее родители, но почему-то не остановила ребенка, передает НТВ.

Собака потеряла след на берегу реки Кебь, но водолазы пока не нашли никаких зацепок. Дачники тоже отправились на поиски, в том числе на собственных лодках.

Дурные мысли отгоняют от себя и волонтеры «Лизы Алерт». Третьи сутки они вместе с полицейскими, сотрудниками СК и спасателями прочесывают местность. 13 групп работают в лесу, поиски не прекращаются даже ночью. Чтобы увидеть местность сверху, задействовали 5 беспилотников.

Пока следователи рассматривают три версии: девочка могла потеряться или утонуть. Кроме того, Варвару могли похитить. Поиски ребенка продолжаются.