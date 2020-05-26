26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пропала без вести 3-летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла

20:01 26.05.2020 Фото: СК/НТВ
4 0

Соседка видела пропавшую Варю, идущую к реке, но не остановила ее. Водолазы не нашли тело. Ребенка могли похитить. Волонтеры, спасатели и полицейские продолжают поиски.

Пропала без вести 3 летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла
Соседка видела пропавшую в Псковской области девочку, но не остановила ее

Полиция, спасатели, волонтеры и водолазы ищут трехлетнюю девочку, которая потерялась в Псковской области.

Розовое платье, бордовые колготки и сандалии — так была одета трехлетняя Варвара Попова в день своего исчезновения. Семья приехала на дачу в СНТ «Кебь», это в 40 километрах от Пскова. Папа теперь корит себя за то, что научил малышку бросать камни в воду. Возможно, именно к реке и отправилась Варвара, когда ее мама отвлеклась. Соседка видела Варю, спросила, где ее родители, но почему-то не остановила ребенка, передает НТВ.

Собака потеряла след на берегу реки Кебь, но водолазы пока не нашли никаких зацепок. Дачники тоже отправились на поиски, в том числе на собственных лодках.

Дурные мысли отгоняют от себя и волонтеры «Лизы Алерт». Третьи сутки они вместе с полицейскими, сотрудниками СК и спасателями прочесывают местность. 13 групп работают в лесу, поиски не прекращаются даже ночью. Чтобы увидеть местность сверху, задействовали 5 беспилотников.

Пока следователи рассматривают три версии: девочка могла потеряться или утонуть. Кроме того, Варвару могли похитить. Поиски ребенка продолжаются.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут живой?

Аноним, 26 мая 2020 20:53
НВР:
Найдут, она жива
Аноним, 26 мая 2020 21:01
Ничего не понимаю.Мама,папа,а ребенок в 3 года самостоятельно ушел за пределы дачи
Аноним, 26 мая 2020 21:21
НВР:
Да
Аноним, 26 мая 2020 21:27
НВР:Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался от COVID-19 уволенный Ельциным министр энергетики России Владимир Лопухин
21:34 26-05-2020
Скончался от COVID-19 уволенный Ельциным министр энергетики России Владимир Лопухин
Бердск"Бессмертный полк" пройдет по предложению Путина 26 июля в России. И в Бердске
21:12 26-05-2020
Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта
20:55 26-05-2020
Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта
Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС 2
20:47 26-05-2020
Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС
Оружие судного дня запустит Россия осенью-2020 года, заявил источник
20:27 26-05-2020
Оружие судного дня запустит Россия осенью-2020 года, заявил источник
У кого и на сколько вырастет пенсия с августа? 1
20:14 26-05-2020
У кого и на сколько вырастет пенсия с августа?
Пропала без вести 3-летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла 4
20:01 26-05-2020
Пропала без вести 3-летняя девочка трое суток назад под Псковом. Варя приехала на дачу с родителям и исчезла
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня 8
20:00 26-05-2020
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
Тарифы ОСАГО станут индивидуальными с 24 августа 2020 года 1
19:49 26-05-2020
Тарифы ОСАГО станут индивидуальными с 24 августа 2020 года
БердскПутин: парад Победы пройдет 24 июня в России. И в Бердске 2
19:45 26-05-2020
Путин: парад Победы пройдет 24 июня в России. И в Бердске