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У кого и на сколько вырастет пенсия с августа?

20:14 26.05.2020 Фото: pixabay.com
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Накопительные пенсии повысят на 9,13%, вырастет на 7,99% у участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет либо раньше при досрочном выходе на пенсию.

У кого и на сколько вырастет пенсия с августа?
Накопительные пенсии повысят на 9,13% с августа
Сюжет: Пенсионная реформа
У кого и на сколько вырастет пенсия с августа?

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Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Кроме того, пенсия вырастет на 7,99 процента у участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Эти люди получают пенсию не накопительной, а срочной выплатой, то есть в течение периода, который могут определить сами. Повышение коснется 32 тысяч человек.

Сколько будет стоить

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1705 рублей.

Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет либо раньше при досрочном выходе на пенсию.

На повышение выплат уйдет 1,87 миллиарда рублей. Из них 1,53 миллиарда пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 миллиона — срочных выплат.

А что дальше

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в Минтруда писало, что размер накопительной части пенсии могут понизить с 2021 года.

Так, срок расчета выплаты накопительной части гражданам России увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на полгода больше предыдущего срока.

Подчеркивается, что на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую россияне будут получать с момента наступления пенсионного возраста.

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От редакции

Заметная прибавка на несколько рублей?

Аноним, 26 мая 2020 21:09
У кого и на сколько вырастет пенсия с августа?
Не у всех, у кого подорожает коммунальная плата уже с июня))

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