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Оружие судного дня запустит Россия осенью-2020 года, заявил источник

20:27 26.05.2020 Фото: Минобороны
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Беспилотного подводного аппарата «Посейдон» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов. Но его пуск планируется с борта атомной подводной лодки «Белгород». Смотрите видео полигонных тренировок.

Оружие судного дня запустит Россия осенью 2020 года, заявил источник
Источник рассказал, когда пройдет первый пуск «Посейдона»

Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» запланирован на нынешнюю осень, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск, по его словам, состоится с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.
«Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», — добавил собеседник агентства.

Как заявлял гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, «Белгород» планируется передать ВМФ в сентябре.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, первый штатный носитель «Посейдонов», атомную подлодку проекта 098531 «Хабаровск», планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет.

Тактико-технические характеристики этой подлодки официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее ста человек.

О разработке «Посейдона» президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В феврале 2019 года Минобороны РФ представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством Судного дня.

Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.

Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

Видео Минобороны

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