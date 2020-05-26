Оружие судного дня запустит Россия осенью-2020 года, заявил источник

Беспилотного подводного аппарата «Посейдон» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов. Но его пуск планируется с борта атомной подводной лодки «Белгород». Смотрите видео полигонных тренировок.

Источник рассказал, когда пройдет первый пуск «Посейдона»

Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» запланирован на нынешнюю осень, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск, по его словам, состоится с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.

«Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», — добавил собеседник агентства.

Как заявлял гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, «Белгород» планируется передать ВМФ в сентябре.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, первый штатный носитель «Посейдонов», атомную подлодку проекта 098531 «Хабаровск», планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет.

Тактико-технические характеристики этой подлодки официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 метров, автономность — до 120 суток, экипаж — не менее ста человек.

О разработке «Посейдона» президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В феврале 2019 года Минобороны РФ представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством Судного дня.

Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.

Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

Видео Минобороны



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