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Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС

20:47 26.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Президент потребовал от чиновников за темой коронавируса не забывать о «текущих делах».

Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС
Путин был недоволен

Владимир Путин на совещании по борьбе с паводками и пожарами в России, которое проходило дистанционно вечером 26 мая, не сдержал эмоций и резко швырнул на стол ручку, которую вертел в руках. Он говорил о ситуациях, когда люди лишаются жилища или их жизнь находится в опасности. После этого президент дал слово главе МЧС Зиничеву, предварив это словами «Давайте начнем работать», передает сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Евгений Николаевич, мы с Вами по поводу того, что происходит в наших регионах с паводками, с природными пожарами, ситуацию обсуждали ровно месяц назад.

Ситуация меняется, и поэтому я хотел бы сегодня послушать Ваш доклад и послушать наших коллег из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и самое главное – людей поддержать. Чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, для сотен, иногда для тысяч наших людей выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности.

Давайте начнем работать. Я хочу послушать сначала доклад Министра по чрезвычайным ситуациям. Пожалуйста, Евгений Николаевич.

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От редакции

Он страшен в гневе?

Аноним, 26 мая 2020 21:15
НВР: Рычит, гавкает, но не кусается.
Все уволенные министры, последовательно разваливавшие страну реформами, успешно работают под его началом советниками президента.
Сердюков - в Ростехе рулит.
Аноним, 26 мая 2020 21:22
- Хочешь поработать премьером?
- Да вы что, это же такая ответственность!
- Да какая там ответственность - будешь свое сочувствующее гражданам табло выставлять в зомбоящике по несколько раз на дню и бумажки от подчиненных подписывать не глядя. ))
- Ну тогда - согласен.

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