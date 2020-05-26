Путин гневно швырнул ручку при разговоре о лишающихся жилища и жизни людях во время ЧС

Путин был недоволен

Владимир Путин на совещании по борьбе с паводками и пожарами в России, которое проходило дистанционно вечером 26 мая, не сдержал эмоций и резко швырнул на стол ручку, которую вертел в руках. Он говорил о ситуациях, когда люди лишаются жилища или их жизнь находится в опасности. После этого президент дал слово главе МЧС Зиничеву, предварив это словами «Давайте начнем работать», передает сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Евгений Николаевич, мы с Вами по поводу того, что происходит в наших регионах с паводками, с природными пожарами, ситуацию обсуждали ровно месяц назад.

Ситуация меняется, и поэтому я хотел бы сегодня послушать Ваш доклад и послушать наших коллег из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и самое главное – людей поддержать. Чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, для сотен, иногда для тысяч наших людей выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности.

Давайте начнем работать. Я хочу послушать сначала доклад Министра по чрезвычайным ситуациям. Пожалуйста, Евгений Николаевич.