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Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта

20:55 26.05.2020 Фото: НТВ
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По записям с камер полицейские быстро установили личность хулигана. Его уже задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Спутниц объявили в розыск.

Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта
Хулигану грозит уголовное дело

Мужчина пожарил шашлык на Вечном огне в Кронштадте. Полицейские установили личность хулигана и задержали его. Нарушитель и две его спутницы решил использовать Вечный огонь на могиле рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте как мангал. По записям с камер полицейские быстро установили личность хулигана. Его уже задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Девушки, которые находились у Вечного огня вместе с нарушителем, объявлены в розыск, сообщают местные СМИ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», варварское отношение к святыне случалось и в Бердске. Несколько лет назад студентка уселась на звезду Вечного огня в бердском парке победы и делала селфи.

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