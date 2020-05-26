Пожарил шашлыки на Вечном огне с подружками житель Кронштадта

По записям с камер полицейские быстро установили личность хулигана. Его уже задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Спутниц объявили в розыск.

Хулигану грозит уголовное дело

Мужчина пожарил шашлык на Вечном огне в Кронштадте. Полицейские установили личность хулигана и задержали его. Нарушитель и две его спутницы решил использовать Вечный огонь на могиле рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте как мангал. По записям с камер полицейские быстро установили личность хулигана. Его уже задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Девушки, которые находились у Вечного огня вместе с нарушителем, объявлены в розыск, сообщают местные СМИ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», варварское отношение к святыне случалось и в Бердске. Несколько лет назад студентка уселась на звезду Вечного огня в бердском парке победы и делала селфи.