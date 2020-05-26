«Бессмертный полк» пройдет по предложению Путина 26 июля в России. И в Бердске

«Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», заявил президент. Пока планируют совместить шествие с Днем ВМФ.

Тысячи жителей Бердска проходят в «Бессмертном полку» с портретами своих героев каждый год

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгуво вторник 26 мая предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля, сообщает сайт Кремля.

Путин отметил, что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы граждан. «Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», — сказал Путин.

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш «Бессмертного полка» после парада, но после другого, на месяц позже, а именно — 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России», — сказал Путин, приказав провести в этот же день традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.

Президент заверил, что власти будут самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации и оценивать возможные риски. «Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас», — отметил Путин.

«При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Жизнь, здоровье, безопасность людей для нас — главная, безусловная ценность», — заключил глава государства.

Напомним, что в 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция онлайн-шествия проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что главнокомандующий приказал министру обороны провести парад Победы 24 июня.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. «Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — сказал Путин.

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также отметил важность того, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а личный состав, призывники этого года, благодаря заранее принятым профилактическим мерам, были максимально защищены от угрозы распространения инфекции».

Глава государства не уточнил, будет ли парад проходить со зрителями.