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Фото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске

21:41 26.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Завтра уберут опасное дерево?
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Дальнейший крен ствола обеспечит обрыв проводов и обесточивание частного сектора. Шторм уже оставил без электричества водозабор на Берди и повредил несколько автомобилей.

Фото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске
Если дерево упадет на дорогу, то не только оборвет провода, но и заблокирует проезд

Дерево висит на проводах. Фото «Курьер. Среда. Бердск» прислал очевидец вечером 26 мая, проезжая по ул. Советской.
— Это на поворот на бывшей бане №2. Только что видели, — прокомментировал автор фото.

Он предполагает, что если дерево продолжит кренится, то провода точно будут оборваны. Кроме того,  рухнувшее дерево перегородит проезд на одной из дорог, соединяющих центр города с Микрорайоном.

Во время урагана, который пронесся над Бердском днем во вторник, из-за оборванных проводов обесточилась насосно-фильтровальная станция на Берди, питающая водой центр города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это привело к тому, что на верхних этажах пропала вода из-за снижения давления, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Кроме того, по его словам, упавшие от ветра деревья, повредили по меньшей мере три автомобиля. Вечером 26 мая бердские службы составляют отчеты о последствиях урагана.

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