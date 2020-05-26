Фото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске

Дерево висит на проводах. Фото «Курьер. Среда. Бердск» прислал очевидец вечером 26 мая, проезжая по ул. Советской.
— Это на поворот на бывшей бане №2. Только что видели, — прокомментировал автор фото.
Он предполагает, что если дерево продолжит кренится, то провода точно будут оборваны. Кроме того, рухнувшее дерево перегородит проезд на одной из дорог, соединяющих центр города с Микрорайоном.
Во время урагана, который пронесся над Бердском днем во вторник, из-за оборванных проводов обесточилась насосно-фильтровальная станция на Берди, питающая водой центр города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это привело к тому, что на верхних этажах пропала вода из-за снижения давления, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Кроме того, по его словам, упавшие от ветра деревья, повредили по меньшей мере три автомобиля. Вечером 26 мая бердские службы составляют отчеты о последствиях урагана.