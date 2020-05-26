Отыскали терпящих бедствие во время шторма людей спасатели Бердска
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Отыскали терпящих бедствие во время шторма людей спасатели Бердска

9:35:325/26/2020
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Трое 17-летних парней отправились кататься на надувной лодке и попали в шторм.

Поднявшийся ураган значительно прибавил работы спасателям бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Едва они успели расчистить дорогу от упавшего дерева и оборвавшихся проводов, как поступило следующее тревожное сообщение.

Отдыхающая на пляже «Бумеранг» женщина сообщила оперативному дежурному, что трое молодых парней, севших в надувную лодку и поехавших на ней кататься, не могут справиться с управлением и их сносит в противоположную сторону. В это время там разыгрался настоящий шторм. На какой-то момент женщина потеряла их из вида.

На поиски терпящих бедствие выехали двое спасателей БПСО. Как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения спасотряда Сергей Козин, при поисках лодки спасателям приходилось учитывать поднявшуюся волну, которая достигала двух метров.

— При обследовании акватории лодку с тремя молодыми людьми обнаружили между островом Тайвань и «Бумерангом», — сообщил Козин. — В лодке не оказалось весел, а вместо них использовалась снеговая лопата. Все трое находились в лодке без спасжилетов.

При помощи верёвки, привязанной к спасжилету и брошенной парням, лодку удалось подтянуть к судну спасателей и пересадить всех в более безопасное место. Благодаря бердским спасателям, путешествие закончилось благополучно: в 20.00 молодые люди были доставлены на территорию отряда, их отогрели горячим чаем. На спасательную операцию ушло чуть больше часа.

Источник: svidetel24.info

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