В медцентре врачи без масок

Просьба проверять не только магазины, но и вот такие заведения.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лелик:

Сегодня был в мед центре (название мы убрали — ред) в Микрорайоне. Администраторы и врачи без масок. Просьба проверять не только магазины, но и вот такие заведения.