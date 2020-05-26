В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лелик:
Сегодня был в мед центре (название мы убрали — ред) в Микрорайоне. Администраторы и врачи без масок. Просьба проверять не только магазины, но и вот такие заведения.
В медцентре врачи без масок
22:26 26.05.2020
Просьба проверять не только магазины, но и вот такие заведения.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лелик:
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В медцентре врачи без масок
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