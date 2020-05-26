26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

В медцентре врачи без масок

22:26 26.05.2020
2

Просьба проверять не только магазины, но и вот такие заведения.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лелик:
Сегодня был в мед центре (название мы убрали — ред) в Микрорайоне. Администраторы и врачи без масок. Просьба проверять не только магазины, но и вот такие заведения.

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы в маске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В медцентре врачи без масок
22:26 26-05-2020
В медцентре врачи без масок
Рухнули 4 балкона на тротуар с дома-памятника культуры в центре Петербурга 1
22:09 26-05-2020
Рухнули 4 балкона на тротуар с дома-памятника культуры в центре Петербурга
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю 9
22:05 26-05-2020
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
БердскУмру и ногой дрыгну: После инсульта по 8 км в день колесит на велосипеде 76-летняя жительница Галина Носовец из Бердска 3
22:00 26-05-2020
Умру и ногой дрыгну: После инсульта по 8 км в день колесит на велосипеде 76-летняя жительница Галина Носовец из Бердска
БердскКого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
21:56 26-05-2020
Кого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
БердскЗатопило подвал в ТЦ "Европа" Бердска: продавцы вылавливают вещи, косметику - нанесен большой ущерб 3
21:49 26-05-2020
Затопило подвал в ТЦ
БердскФото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске
21:41 26-05-2020
Фото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске
Лунный календарь посева и пересадки на 25 — 26 мая: Луна в знаке рак, всё посеянное в этот период всходит медленно 2
21:39 26-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 25 — 26 мая: Луна в знаке рак, всё посеянное в этот период всходит медленно
Полный гороскоп на последнюю неделю мая от астролога Василисы Володиной. Узнай, кому нужно тщательнее следить за финансами, а кого ждет неожиданное богатство
21:38 26-05-2020
Полный гороскоп на последнюю неделю мая от астролога Василисы Володиной. Узнай, кому нужно тщательнее следить за финансами, а кого ждет неожиданное богатство
Скончался от COVID-19 уволенный Ельциным министр энергетики России Владимир Лопухин
21:34 26-05-2020
Скончался от COVID-19 уволенный Ельциным министр энергетики России Владимир Лопухин