27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Отдание Пасхи происходит через 40 дней после Христова Воскресения. Именно столько дней Иисус ходил по миру до того, как вознесся на Небо. Потому праздники и отмечают ровно через такое же количество дней.

У православных Отдание — это официальное окончание великих праздников, продлившихся полтора месяца после Воскресения Господня

Отдание Пасхи, которое в 2020 году выпадает на 27 мая, имеет свои приметы и суеверия. Каждый год дата торжества меняется и напрямую зависит от Светлого Христова Воскресения. Отдание Пасхи — это канун Вознесения Христова. Это событие, согласно Библии, происходит через 6 недель после того, как Спаситель восстал из мертвых.

Приметы праздника Отдание Пасхи

У православных Отдание — это официальное окончание великих праздников, продлившихся полтора месяца после Воскресения Господня. Именно в последний день празднества, перед Вознесением, верующие отмечают данное торжество, упоминание о котором содержится в Ветхом Завете. Но если в раннехристианские времена Отдание выпадало на 8-й день после Пасхи, то в наши дни это происходит через 40 дней.

Ровно столько провел Иисус Христос на земле среди людей после того, как Воскрес, и до того, как вознесся на Небо.

Согласно приметам, это большой праздник, поэтому заниматься работой в него не положено. Кто ослушается, тот совершит грех. Нельзя мыть, стирать, убирать в доме, утюжить и работать в огороде, подметать и заниматься садом.

Все это лучше отложить до следующего дня, посвятив время молитвам. Чистые помыслы, избавление от вредных привычек и плохих черт характера, желание духовно расти и очищаться в такие дни только приветствуется.

Суеверия праздника Отдание Пасхи

Особенность данного праздника заключается в следующем: каждый человек должен в Отдание Пасхи принять для себя решение и понять, насколько искренне он верит в Бога. Если он поймет, что еще есть недочеты и слабые места в его отношениях со Всевышним, то самое время это признать и стремиться исправить ситуацию.

Для некоторых людей ходить в храм скорее формальность, чем душевный порыв. Они параллельно с законами церкви суеверны, доверяя народным приметам и занимаясь гаданием, что не приемлемо для верующих. Канун Вознесения Господня — лучший момент в году для переосмысления своей веры.

В этот день служба в храмах проводится дважды: и утром, и вечером.

Священнослужители облачаются в белые ризы, которые имеют символическое значение — напоминают людям о дивном свечении белого цвета из Гроба Господня. Последний праздничный крестный ход происходит именно в Отдание Пасхи.

Обычаи празднования Отдания Пасхи

Еще одно название праздника Отдание Пасхи — это предпразднство Вознесения Господня. В 2020 году само торжество выпадает на 28 мая, а соответственно 27 числа — его канун. Вознесение празднуется на сороковой день после Воскресения Христова, из-за этого дата события меняется, но оно всегда выпадает на четверг.

Вознесение Господне принято отмечать 10 дней и еще 1 день — это предпразднство, которое совпадает с другим торжеством — Отдание Пасхи.

Церковь напоминает прихожанам о том, что после своего Воскресения Иисус еще не раз являлся своим ученикам.

Он приходил в образе живого человека, что еще раз подтверждает факт его победы над смертью и Воскрешение из мертвых. Именно это Богоявление дало возможность ученикам с вестью о Воскрешении Христа ходить по всему миру и проповедовать.

Верующим важно знать что можно и нельзя делать в большой церковный праздник Отдание Пасхи, который в 2020 году выпадает на 27 мая. Это последний день празднований, посвященных Светлому Христову Воскресению, на следующий день после которого православный мир отмечает Вознесение.

Что можно и нельзя делать в праздники Отдание Пасхи

В Отдание Пасхи главная задача верующих — заниматься делами духовными.

Нужно:

дважды посетить храм, где пройдет утреннее и вечернее богослужение;

заняться подготовкой к другому празднику, Воскрешению Господнему, который принято отмечать 10 дней;

веселиться и радоваться, поскольку это последний день празднования Пасхи, одного из главных праздников в году;

молиться и стараться осмыслить значение веры в своей жизни;

попытаться проанализировать на сколько крепка вера в Господа и если удастся заметить, что есть определенные прорехи, то уделить внимание духовному росту и очищению;

осмыслить важность земного пути Иисуса, его жертвы ради искупления грехов людей и вспомнить Библейские события.

В этот день под запретом любая тяжелая работа. Нельзя:

убирать в жилище;

стирать и утюжить;

работать в саду и на огороде;

заниматься любой физической работой во дворе дома;

ругаться и ссориться, конфликтовать и выяснять отношения;

лгать и клеветать;

бросать мусор на улице и плевать;

придаваться унынию и допускать негативные мысли;

отказывать в помощи и не подать милостыню просящему;

использовать нецензурную лексику в общении с людьми.

Все, что подпадает под категорию грех, в церковный праздник не допустимо.

Традиции праздника Отдание Пасхи

Отдание Пасхи происходит через 40 дней после Христова Воскресения. Именно столько дней Иисус ходил по миру до того, как вознесся на Небо. Потому праздники и отмечают ровно через такое же количество дней.

Его дата каждый год меняется, но всегда Отдание Пасхи выпадает четверг.

От Пасхи до Вознесения врата ада и рая в этот период остаются открытыми. В это время те, кто прожил праведную жизнь, могут находиться на земле, возле своих родных и близких.

Не имеет значения как давно человек умер, его душа может спуститься с Небес на землю. Но если это грешник, то все 40 дней ему придется терпеть адские муки.

По этой причине церковь советует все праздничные дни заниматься благотворительностью, пытаясь хоть как-то смягчить участь усопших родственников. И не важно, что именно человек делает, делиться едой с голодными и помогает на добровольных началах в приютах или больницах.

Все это добрые дела, которые зачтутся и ему, и тем, кто ушел в мир иной.

Отдание Пасхи — символическое начало лета. Люди жгли костры и водили вокруг них хороводы. Народными гуляньями провожали весну и радовались приходу лета.

Источник: rsute.ru