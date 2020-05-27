27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая

23:20 27.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
9 55

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде.

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая
28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 21 по 31 мая 2020 года

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде. Лучше провести ремонт хранилищ продуктов, починить рабочий инструмент.

24-25 мая: рекомендуется совершать взрыхление почвы, прикорневой полив ростков, прореживание всходов. День также благоприятный для внесения разных удобрений.

26 мая: благополучное время для посадки лука, гороха, листовых овощей. Можно заняться уходом за розами, малинником, садовой земляникой.
27-28 мая: подходящее время для посева петрушки. 28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху.
29-30 мая: разрешается сажать огурцы в это время, а также однолетние цветы. День подходит для полива, внесения удобрений, прополки всходов.

31 мая: в саду следует провести обработку деревьев и кустов от вредителей и болезней. На огороде позволительно сеять корневую петрушку, однолетние цветы.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
27
16
8
4
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что планируете высаживать в третью декаду мая?

Аноним, 20 мая 2020 21:14
НВР:
Голубику
Аноним, 20 мая 2020 21:50
Кто ж его посадит он же памятник
Аноним, 21 мая 2020 22:21
НВР:
Рассаду томата,посев огурца, рассада летников
Аноним, 22 мая 2020 00:54
НВР:
Рассадуперца.и.томата
Аноним, 22 мая 2020 13:37
НВР:
Рассаду
Аноним, 22 мая 2020 22:39
НВР:
Томаты
Аноним, 23 мая 2020 10:24
НВР:
Рассаду томатов перца но пакупную в этом году у меня рассада пропадает всходит см5вырастает и вся маментом чахнет не спасти
Аноним, 23 мая 2020 11:30
НВР:
Огурцы
Аноним, 26 мая 2020 13:52
НВР:
Картофель

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая 9
23:20 27-05-2020
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая
Запрещено ли посещать кладбище 28 мая 2020 года на Вознесение Господне? Как помянуть родных в этот день 1
23:11 27-05-2020
Запрещено ли посещать кладбище 28 мая 2020 года на Вознесение Господне? Как помянуть родных в этот день
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 168
23:11 27-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня 18
23:10 27-05-2020
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
7 сотрудников, которых нужно увольнять без зазрения совести 3
23:03 27-05-2020
7 сотрудников, которых нужно увольнять без зазрения совести
Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым 7
23:02 27-05-2020
Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым
БердскНе от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже 1
23:00 27-05-2020
Не от старости: от сердечных приступов и онкологии умирают жители Новосибирской области. И Бердска тоже
БердскРожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже 3
23:00 27-05-2020
Рожают без горячей воды в роддоме Бердска. Ее не будет 31 мая. В соседних домах Микрорайона тоже
Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына
22:57 27-05-2020
Дочь Веры Глаголевой родила Александру Овечкину второго сына
БердскКто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото 6
22:45 27-05-2020
Кто возместит ущерб? Разбила вырванная в ураган ветка тополя ехавший Nissan Sunny по ул. Комсомольской в Бердске. Смотри видео и фото