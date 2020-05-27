Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 21 по 31 мая 2020 года
21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде. Лучше провести ремонт хранилищ продуктов, починить рабочий инструмент.
24-25 мая: рекомендуется совершать взрыхление почвы, прикорневой полив ростков, прореживание всходов. День также благоприятный для внесения разных удобрений.
27-28 мая: подходящее время для посева петрушки. 28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху.
29-30 мая: разрешается сажать огурцы в это время, а также однолетние цветы. День подходит для полива, внесения удобрений, прополки всходов.
31 мая: в саду следует провести обработку деревьев и кустов от вредителей и болезней. На огороде позволительно сеять корневую петрушку, однолетние цветы.
Источник: rsute.ru
Голубику
Рассаду томата,посев огурца, рассада летников
Рассадуперца.и.томата
Рассаду
Томаты
Рассаду томатов перца но пакупную в этом году у меня рассада пропадает всходит см5вырастает и вся маментом чахнет не спасти
Огурцы
Картофель