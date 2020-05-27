27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?

14:23 27.05.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
29 315

Обучение 9-х и 11-х классов завершится до 5 июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
Отмена ОГЭ из-за эпидемии не изменит порядка проведения этого экзамена в будущем, отмечают сенаторы

15 мая в большинстве регионов выставляют итоговые оценки в школьные аттестаты. Что нужно для получения аттестата в девятом классе и кому он пригодится, разъясняет «Парламентская газета».  

Последний шанс исправить балл

По общему порядку, чтобы получить аттестат, выпускникам девятых классов нужно успешно сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ). В программе два обязательных испытания — русский язык и математика, а также ещё два предмета по выбору (география, информатика, биология, химия и другие).

Но в этом году, с учётом эпидемиологической ситуации и переходом на дистанционное обучение Министерство просвещения приняло решение отменить ОГЭ. Аттестаты девятиклассникам выдадут на основании итоговых годовых отметок. Этот же формат, кстати, касается и выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз — им тоже не нужно сдавать ЕГЭ, в аттестат пойдут годовые школьные оценки.

Вопросы, связанные с аттестацией в 2020 году, можно задать на горячей линии Минпросвещения 8 800 200 91 85.

ОГЭ отменили навсегда?

В следующем учебном году формат завершения девятого класса вернётся к прежнему. «Рассматривать перспективу отмены ОГЭ я бы не стала», — сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Это связано с тем, по её словам, что ОГЭ выступает своеобразной  подготовкой к ЕГЭ. «Да, в период эпидемии эта мера, отмена ОГЭ, была востребована, потому что мы исходим, прежде всего, из позиции сбережения здоровья наших детей. Но это исключение из правил», — подчеркнула сенатор.

Она также отметила, что перспектив отмены ОГЭ для тех, кто не планирует идти в десятый класс и затем поступать в вуз, также пока не просматривается.

Когда будет выпускной

В конце апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Обучение 9-х и 11-х классов ведомство посоветовало завершить до пятого июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.

Как поступить в колледж

Аттестат на выходе из девятого класса свидетельствует о получении основного общего образования. Он является своеобразным «пропуском» в 10-й класс, то есть он нужен для перехода на следующую, третью ступень — среднего (полного) общего образования.

Кроме того, наличие основного общего образования является условием для поступления в колледж, училище или техникум, то есть получения среднего профессионального образования.

Конкурсный отбор в такие учреждения проводится по среднему баллу аттестата. Вступительные испытания обычно сдают те, кто выбрал творческие профессии: музыкант, дизайнер, художник и т.д. Также экзамен проводят на специальностях, требующих от учеников определённых физических или психологических качеств (например, в спортивном или военном училище).

Сроки вступительной кампании в колледжах определяют власти регионов. В большинстве её старт запланирован на 20 июня. Документы от абитуриентов будут принимать до 10-15 августа, но каждое учебное заведение может при необходимости продлить этот срок до 25 ноября.

Точные списки документов учебные заведения публикуют на своих сайтах. Первым делом нужно заполнить заявление о поступлении, для чего понадобятся паспорт, аттестат, при наличии — документы о личных достижениях (победы и призовые места в олимпиадах и чемпионатах) и льготах (например, статус инвалидности, многодетной семьи и пр.).

После рассмотрения заявления абитуриенту направляют ответ: рекомендован он к зачислению или нет. В случае положительного ответа нужно направить пакет документов (как правило, оригиналы или копии тех документов, которые указывались в заявлении).

Подавать заявления и документы в этом году можно в том числе дистанционно: по электронной почте или на региональном портале госуслуг (в Москве, например, заявление можно будет заполнить на сайте mos.ru).

Мнение читателей
195
34
55
31
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы довольны своими отметками?

Аноним, 21 мая 2020 11:43
НВР:
Я как родитель номер один не доволен системо образования от слова "СОВСЕМ".
Аноним, 21 мая 2020 15:52
НВР:
Нет
Лариса, 21 мая 2020 18:00
Система образования какая сейчас это никакого образования нет.Образование то что было в советское время лучшее.Без всяких репетиторов мы поступали в институты.Без всяких ЕГЭ,и ОГЭ Дети сейчас разучились писать,читать,мыслить и многое ещё другое.Вероятно нашему государству,если такая политика не нужны образованные люди.Очень жаль.
Аноним, 21 мая 2020 18:17
почитаешь тут некоторых комментаторов за 40 лет, так ужас берет: где эта хваленная советская система образования то? мракобесие сплошное!
Лера, 26 мая 2020 23:39
Согласна с вами,образование нулевое,даже на кол не тянут,позор не детям,а министерству образования!
Аноним, 27 мая 2020 03:01
Говорите за своего ребёнка, не все дети такие.
Аноним, 21 мая 2020 18:39
НВР:
Да
Аноним, 21 мая 2020 19:23
НВР:
Ага
Аноним, 21 мая 2020 19:55
НВР:
Не очень
Аноним, 21 мая 2020 19:56
Да, образование у наших детей и внуков ноль, учителя только репетиторством занимаются повысте им достойную зарплату,чтобы основная работа была им в радость
аноним60, 27 мая 2020 09:22
От повышения заработной платы знаний и желания работать у педагога не добавиться.Истинные педагоги выкладываются на работе и не думают о том сколько они получают. Это призвание. Но к сожалению их становиться меньше.
Аноним, 21 мая 2020 20:19
Моя дочь как раз и попала под эту ковидную ОГЭ.
С одной стороны - халява плиз, учиться не надо, лафа. Сам помню себя в том безрассудном и драйвовом возрасте.
Но есть и другая сторона: помогая дочке с уроками, ты автоматически становишься сторонником либерастов, пособником в разложении системы образования, ведь они позже смогут доказать, что уровень образования из-за дистанционности не изменился; не помогая, ты становишься снова либерастом, ибо неграмотное население нужно правителям. И так, и так ты действуешь в угоду властям. Как быть?
Аноним, 21 мая 2020 22:08
В советское время получали достойные знания. Сейчас образовательные учреждения готовят детей только к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Как и высшее образование. Раньше получали профессию инженер. Сейчас- выходят бакалавры и магистры. Скоро на заводах и стройках будут работать магистры. Престиж инженера где? А там все инженерные должности
Аноним, 22 мая 2020 06:30
Если советское образование было лучшим, почему же СССР пал? Откуда миллионы людей, ненавидевшие его и поддержавшие перестройку? Хотя вы наверное правы, оно позволяло видеть все недостатки системы.
Аноним, 22 мая 2020 06:55
Судя по тяге к ММММ, Чумаку, Кашпировскому этого не скажешь.
Аноним, 22 мая 2020 02:51
НВР:
Нет недоволен
Аноним, 26 мая 2020 04:42
Нет:
Аноним, 26 мая 2020 06:21
Т.е если я планирую после окончания 9 класса сразу поступить в колледж, я должен сдавать ОГЭ?
Аноним, 26 мая 2020 09:55
в этом году ОГЭ отменили. Поступать в колледжи по оценкам годовым будете
Аноним, 27 мая 2020 03:03
Нет, а этом году нет,
Гость, 26 мая 2020 06:58
Чё за фигню придумали я за 9 классов вообще ничему не научился
Аноним, 26 мая 2020 09:54
Некоторым не помогает, да
Аноним, 26 мая 2020 16:09
НВР:
естественно
Аноним, 26 мая 2020 16:43
НВР:
вполне
Аноним, 27 мая 2020 00:27
НВР:
Пока не получили оценок за 4 четверть!
Екатерина, 27 мая 2020 00:32
В Саратовской области г.Энгельс кл.руководитель написала,что 5 июня 2020 9 класс сдаёт русский устный,где логика отменить ОГЭ и проводить это.
Аноним, 27 мая 2020 13:56
Я сейчас в 9, и мы уже давно сдали устный русский (13 февраля.. В этих числах вроде бы)
Аноним, 27 мая 2020 01:24
Нет
Аноним, 27 мая 2020 10:57
НВР:
Нет. Дистанционно-это не образование...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск8 338 новых зараженных коронавирусом выявлено в России. Всего болеют 370 680 человек на 27 мая
15:09 27-05-2020
8 338 новых зараженных коронавирусом выявлено в России. Всего болеют 370 680 человек на 27 мая
"Бать, дай денег!": Безработный принц Гарри распродает имущество и ждет помощи от отца
15:07 27-05-2020
Страхование от безработицы могут ввести в России
15:00 27-05-2020
Страхование от безработицы могут ввести в России
Глобальное переселение на дачи россиянам не грозит
14:51 27-05-2020
Глобальное переселение на дачи россиянам не грозит
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 2
14:49 27-05-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте
БердскСтаринный оклад иконы Митрофана Воронежского и Тихона Задонского в фундаменте затопленной Сретенской церкви нашли кладоискатели в Бердске. Отец Михаил показал его на видео 1
14:45 27-05-2020
Старинный оклад иконы Митрофана Воронежского и Тихона Задонского в фундаменте затопленной Сретенской церкви нашли кладоискатели в Бердске. Отец Михаил показал его на видео
Перенес День города Новосибирска из-за коронавируса Анатолий Локоть 1
14:44 27-05-2020
Перенес День города Новосибирска из-за коронавируса Анатолий Локоть
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю 9
14:40 27-05-2020
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
БердскПоследствия урагана в Бердске лучше, чем в Новосибирске, заявил вице-мэр Захаров: Три машины под завалами, сотни домов без света
14:30 27-05-2020
Последствия урагана в Бердске лучше, чем в Новосибирске, заявил вице-мэр Захаров: Три машины под завалами, сотни домов без света
В суд на президента Путина подал призывавший "мочить журналистов" и заставивший прыгать офицера за ключами от машины экс-глава Чувашии 4
14:23 27-05-2020
В суд на президента Путина подал призывавший