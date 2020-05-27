«Вы по нам проедете»: Тараном проехали по тротуару и чуть не сбили пешеходов водители ВАЗ из-за раскопанной ул. Лунной в Бердске. Смотрите видео перепалки

Инцидент произошел вчера, 24 мая. Бердчане выгуливали собак, когда прямо на них поехали две машины по тротуару. Мужчины уговаривали людей пропустить их, но горожане выстроились баррикадой.

Отъезжая назад, водитель чуть не наехали на группу людей

Вчера, 24 мая, житель Бердска Алексей Герасименко прислал в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтатке» видео с нарушением правил дорожного движения на раскопанной из-за коммунальной аварии ул. Лунной в Бердске.

— Это вообще уже офигеть! Это как понимать? Смотрите, вообще в наглую, это что? Вот класс! Это как понимать? Ну-ка дай номерок сниму, — говорит женщина на видео.

Двое водителей на ВАЗ решили объехать аварию на ул. Лунной прямо по тротуару. Женщина предложила автовладельцам проехать в объезд.

Напомним, траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная засыпали 21 мая. 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Однако этого не произошло.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров». Коммунальщики заменили участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, пообещал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Дайте мы, пожалуйста, проедем? — спрашивают водители у людей, ставших баррикадой перед автомобилем.

— По тротуару, где ходят люди? Нет, нельзя, тут все закрыто! Мальчики, завтра это все будет в интернете. Объезжайте! Да потому что перекопано и дорога закрыта. Мы тут стоим, вы по нам поедете? Езжайте отсюда. Вы понимаете о том, что вам будет штраф? — недоумевает бердчанка.

На последних кадрах видео видно, как, сдавая назад, один из водителей «девятки», чуть не сбил группу пешеходов. В итоге, ребята все-таки уехали с тротуара, но срезали путь по своему усмотрению.

— Еще и людей чуть не сбили. Вообще зашибись! Оригинально, — подытожила бердчанка, снимающая на видео путешествия водителей на ВАЗ.

Автор видео Алексей Герасименко

