27.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска

05:15 27.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 6

Героиня рубрики «Профессионалы ХХI века» согласилась на интервью по телефону после 12 часовой смены в субботу 23 мая, параллельно готовя семье курицу в духовке.

Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска
Ольга Долгова работает в ковид-бригаде
Сюжет: Профессионалы XXI века
Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска

Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из БердскаОткровенная фотосессия: На самоизоляции показать свою сексуальность решилась фитнес-модель Инна Мальбахова из БердскаЕщё 37 новостей

Медсестра из взрослой поликлиники №1 Ольга Долгова, проработав месяц в школе учителем математики и физики, решила поступить в медколледж и воплотить свою детскую мечту: спасать, лечить, помогать.

Сегодня она работает в ковид-бригаде, днем и ночью. Помогает кошкам и собакам, которых режут, колят и выбрасывают в окно. Героиня рубрики «Профессионалы ХХI века» согласилась на интервью по телефону после 12 часовой смены в субботу 23 мая, параллельно готовя семье курицу в духовке.

До пандемии коронавируса медсестра четыре часа сидела на приеме, три часа на участке: делала капельницы, процедуры. Сейчас, кроме основной работы, выезжает в лагеря и работает с карантинными пациентами; берет мазки на COVID-19 у контактных и тяжелых пациентов.

В ковидной бригаде работает один врач и три медсестры. На вызов надевает одноразовый защитный костюм, респиратор, экран. Две пары перчаток. Все одноразовое. После каждого пациента верхние перчатки меняются.

— Особенно запомнился прилет вахтовиков с Мирного. Когда выяснилось, что 7 положительных тестов на коронавирус, многие медики напугались, сдавали анализы. Но, слава Богу, все нормально. Чтобы работать медиком, нужно терпение и любовь к работе. Без любви работать тяжело, — призналась Ольга.

Раз в неделю у сотрудников ковидной бригады берется тест. Приходя домой, обязательно моет руки, одежду — в стирку. Это советует и остальным, плюс промыть нос аквамарисом или физраствором.

— Если человек вовремя обратился, с первыми признаками, можно пережить без последствий. Если запершило горло, насморк, температура 37, или без температуры, можете позвонить в скорую или в поликлинику, вызвать терапевта, — советует медработник.

Не выбрасывайте кошек и собак

Бердчанка состоит в группе волонтеров Бердска. Оля с детства подбирала щенков, собак или котят, пристраивала — вместе с папой.

— Он привил мне любовь к животным с детства. Среди знакомых очень мало неравнодушных, в основном говорят: «Зачем тебе это надо?».

Потом на помощь пришел муж, всегда с ней в этом деле — в группе помощи животным.

— Часто вижу посты, то выкинули щенков, то сбила машина, то хозяева бросили. А самое страшное — это живодеры, которые издеваются над животными: вешают, режут, калечат или выкидывают в окно. С этим ничего нельзя сделать, законы не работают. Помогают таким животным обычные люди, которые не могут пройти мимо, — рассказывает героиня.

Чаще люди поддерживают в трудную минуту — кто помощью, кто машиной, кто-то финансово. Кто-нибудь передержкой. Покалеченных животных везут в клинику, открывают сбор на лечение, потом передержка и новый дом, если повезет.

Бердская медсестра до сих пор помнит овчарку. Бедную собаку сбила машина, все в крови вокруг, они ехали семьей на дачу. Все шли мимо, а она лежала и молчала. И только отец остановился помочь.

— Помню, как она кусалась от боли, нападала, но папа все равно погрузил в машину и повез к знакомому врачу (ветеринаров тогда не было еще, это был 87-88 год). Зашили раны, наложили гипс. Мне хочется иногда крикнуть, люди — вы звери! Как можно так обращаться с теми, кто вам не может дать сдачи? Если вам не нужна кошка или собака, не выбрасывайте их в окно с девятого этажа, обратитесь в группу помощи животным. Мы заберем вашего питомца и найдем людей, которые будут о нем заботиться, — сказала бердчанка.

Ежедневно в СМИ мы читаем, что умирают медики. Сотни семей лишаются любимых детей, родителей.
— Трудное время. Приходится ночью и в выходные выезжать. Всем хочется вернуться в обычный режим. Это может произойти не раньше лета. Каждую смерть коллеги я принимаю близко к сердцу. В этот непростой период желаю медикам терпения и меньше болеющих пациентов, — пожелала Ольга Долгова.

Мнение читателей
5
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы помогаете брошенным животным?

Аноним, 26 мая 2020 21:37
Да у нас каждая вторая женщина так живёт и может стать героиней этой статьи.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКороновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска 1
05:15 27-05-2020
Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска
В медцентре врачи без масок
22:26 26-05-2020
В медцентре врачи без масок
Рухнули 4 балкона на тротуар с дома-памятника культуры в центре Петербурга 2
22:09 26-05-2020
Рухнули 4 балкона на тротуар с дома-памятника культуры в центре Петербурга
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю 9
22:05 26-05-2020
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
БердскУмру и ногой дрыгну: После инсульта по 8 км в день колесит на велосипеде 76-летняя жительница Галина Носовец из Бердска 3
22:00 26-05-2020
Умру и ногой дрыгну: После инсульта по 8 км в день колесит на велосипеде 76-летняя жительница Галина Носовец из Бердска
БердскКого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
21:56 26-05-2020
Кого увезут в больницу и оставят дома с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
БердскЗатопило подвал в ТЦ "Европа" Бердска: продавцы вылавливают вещи, косметику - нанесен большой ущерб 3
21:49 26-05-2020
Затопило подвал в ТЦ
БердскФото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске
21:41 26-05-2020
Фото дня: Повисло на проводах рухнувшее в ураган дерево на ул. Советской в Бердске
Лунный календарь посева и пересадки на 25 — 26 мая: Луна в знаке рак, всё посеянное в этот период всходит медленно 2
21:39 26-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 25 — 26 мая: Луна в знаке рак, всё посеянное в этот период всходит медленно
Полный гороскоп на последнюю неделю мая от астролога Василисы Володиной. Узнай, кому нужно тщательнее следить за финансами, а кого ждет неожиданное богатство
21:38 26-05-2020
Полный гороскоп на последнюю неделю мая от астролога Василисы Володиной. Узнай, кому нужно тщательнее следить за финансами, а кого ждет неожиданное богатство