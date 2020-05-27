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Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему

16:02 27.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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В указе Путина говорится: деньги полагаются на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему
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Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему

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Единовременная выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в России начала напоминать каламбур, уж очень похожий на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Указ президента гласит:

Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

На портале Госуслуг указано, что семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке.

Для подачи заявления перейдите по ссылке

Жительница Бердска Маргарита столкнулась с тем, что одна из ее дочерей, которой исполнилось 16 лет в марте 2020 года, лишилась поддержки от Путина.

— Мы тут все в Бердске, да и по всей России, попали. Обрадовались мы, что по указу президента наши детки попадают под единовременную выплату. Эти деньги бы сейчас не помешали — из-за дистанционного обучения пришлось покупать компьютеры. Попала я в пенсионный фонд с трудом. Подала заявление на обоих ребятишек, они обе у меня рождены в 2004 году. Только одна в марте, а другая в декабре. На следующий день мне сообщили, что один ребенок «вылетел», потому что родилась дочка в марте, а не в мае, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита сегодня, 26 мая.

Мама дочерей удивилась подобному заявлению, ведь она, как и все россияне, слышала, что говорил Путин: выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, но при условии достижения ребенком возраста 16 лет.

— Мне обидно теперь. Одна ведь получит выплату, а другая нет. Кстати, мартовскую я рожала в день выборов Путина. И ей отказ. Бунт родители уже подняли. У многих есть дети, которые не попали под выплату. Я позвонила в министерство труда в Новосибирскую область, меня связали с юристом. И от них услышала то же самое: нам должно полагаться пособие. Другие родители за нас держат кулачки, говорят, держитесь, Маргарита, — рассказывает мама двоих дочек из Бердска.

Специалисты отделения УПФР Бердска объяснили «Курьер. Среда. Бердск», почему старшая дочь Маргариты не получит единовременную поддержку от государства:

— Указ вышел от 11 мая под № 317. Все дети, которым исполнилось 16 лет до 11 мая, у них права нет на эту выплату. На дату указа президента ребенку уже исполнилось 16 лет. В указе указано, что 16 лет должно исполниться до 1 июля. Так как указ вышел 11 мая, то детки, которым в период с 11 мая по 30 июня исполнилось 16 лет, попали под выплату. Рожденные в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно попадают под единовременную выплату. Это те, кому исполнилось от 3 до 16 лет в этот промежуток времени. Те дети, которые родились до 11 мая 2004 года — взрослые. На дату выхода указа, этим детям уже было 16 лет.

Уже завтра, 27 мая, Маргарита встретится с юристами минтруда региона.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА:
Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. N 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г.
N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2020, 7 апреля, N 0001202004070063) следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Произвести в апреле — июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере
5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим
(имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что
такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми
первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января
2020 г.»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в
размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16
лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;
в) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в
составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11
настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа,
вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной
выплаты до 1 октября 2020 г.»;
г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и
единовременной выплаты»;
д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и
единовременной выплаты».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин

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От редакции

Облом?

Аноним, 26 мая 2020 11:47
Я вот слушал Путина, он говорил дословно "до 15 лет включительно".
Люди часто себе что-то выдумывают, потом что-то пытаются, а в результате логичный "облом". Только обижаться в таких ситуация не на кого, кроме как на себя.

P.S. Мы вот не попали в региональный маткапатал из-за полумесяца. Ну чтож поделать: не то что обделили, просто не получили еще куска халявы. А кто то получил...
Аноним, 26 мая 2020 11:54
НВР: Я ничего не поняла. Она же попадает по датам. Причем тут когда вынесен указ если по критерию возраста она подходит.
Аноним, 27 мая 2020 10:36
« На портале Госуслуг указано, что семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого ребёнка»
Скажите, в какие она даты попадает , если принято, что дети рождённые с 11.05 . 2004 года, а она родилась в марте????
Я, 26 мая 2020 12:01
Конечно,эти дети должны ,наверно,не учиться,а уже работать.А они учатся в одном классе.Одни получат,другие не получат.Про это государство уже все сказал Салтыков—Щедрин.
Аноним, 26 мая 2020 12:29
А вот дети,которые родились в период с 01,04,2017 по 30,06,2017 попадают под двойную выплату? по 5 т.р., т.к. период рождения ребенка указан с 01,04,2017 по 01,01,2020, а на выплату 10 т.р. - период с 11,05,2004 по 30,06,2017 года))) У кого детки родились в период с 01,04,2017 по 30,06,2017 подавайте на двойную выплату!!! успевайте)
Аноним, 26 мая 2020 13:01
вообще то так и делают.
соседи 2 месяца получали по 5 в месяц, а на последнем получили единовременную выплату 10. Суммарно 20 за 3 месяца.
Тоже мне, Америку блин открыли. Все разумные эти пользуются и так.
Аноним, 26 мая 2020 15:37
Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/26/562155-otkazali-v-vyplate-v-10-tys-rublej-ot-putina-mame-na-doch-16-let-v-berdske-rasskazyvaem-pochemu

Аноним, 26 мая 2020 13:01
Как ваши соседи получили 10 тыс, если её начнут выплачивать с 1 июня?
Аноним, 26 мая 2020 16:16
отвечаю:
по 5 уже перечислили
на 10 заявление подали. В выплате никто не сомневается
Аноним, 26 мая 2020 12:36
Я бы хотел Путина и компанию спросить об одном - "Чем отличается 16-17- летний ребёнок от остальных 10-12-летних?" Он такой же несовершеннолетний, так же находится на обеспечении родителей, также учится в школе, зачастую ему требуется существенно больше и питания, и обеспечения. Я вижу только одно - президент и правительство сильно оторвались от народа и просто не понимают "что и как нужно делать". Думаю выражу мнение всех родителей у кого есть дети 16-17 лет, не попавшие под этот указ- "Данный Указ есть половинчатая мера, принятая под давлением общественности, которая своим половинчатым характером попирает права части детей РФ, которая ни юридически (правовой статус ребёнка как несовершеннолетнего) , ни морально (разделение детей по некой искусственно выдуманной дате) не выдерживает никакой критики. "
Аноним, 26 мая 2020 12:58
я не Путин и не из его компании, но ответ почему то знаю:
- все дети до 15 лет включительно - школьники на обеспечении родителей
- не все дети 16-17- школьники на обеспечении родителей. Часть их учатся в колледжах, техникумах и прочих заведения, уже находясь на обеспечении государства: общежития, питание, стипендии
Иван, 26 мая 2020 13:23
Нашли кого спросить?!
Аноним, 26 мая 2020 13:38
А почему бы этим детям летом не подработатть да получить эту десятку трудом? Детей на лето трудоустраивают.
барабашка, 26 мая 2020 14:10
ваши 16-17 летние ходят кучами с бухлом в руках по городу! обеспечение им требуется больше! чтоб вообще спились!надоело наблюдать это ужасающее зрелише!
Аноним, 26 мая 2020 14:14
"А почему бы этим детям летом не подработать..."
подозреваю, что дети родителей, живущих по принципу "мне все должны и меня все обворовывают" не пойдут работать - не тот стиль жизни
Аноним, 26 мая 2020 22:14
Ответ лежит на поверхности - на этих, как их там, народ, уйдет больше денег, а путину и Ко достанется меньше. Как дети ей богу
Олеся, 26 мая 2020 13:43
"они обе у меня рождены в 2004 году. Только одна в марте, а другая в декабре" - стоп! Что то не сходится по датам... Родила первую в марте а вторую в декабре 2004г ? Это как? Не успела одну родить, и уже второй забеременела? Либо вынашивала вторую 10 месяцев...до декабря
Аноним, 26 мая 2020 14:15
Олеся, это боты тексты сочиняют и провокациями занимаются.
А у них нет 9 месяцев в программе :)
Ольга, 26 мая 2020 15:42
А что тут может не сходиться? Беременность может наступить через 3 недели после родов.
Аноним, 26 мая 2020 16:03
"Беременность может наступить через 3 недели после родов"...ой, это вообще какой-то среднеазиатский вариант.
Аноним, 26 мая 2020 16:17
у свиноматок разве что....
Аноним, 27 мая 2020 14:23
Одна или обе приемные.
Пелагея, 27 мая 2020 17:18
Олеся, возможно ребенок родился раньше срока. Меня вот, например, мама на 7 месяце родила. Может у девушки после первых родов не восстановился организм, а через 3 месяца она снова забеременела и родила на 6 месяце)))
Аноним, 26 мая 2020 15:38
Все это молодежь это ему припомнит. Как посчитал, что их нет и что сами себе должны добывать на хлеб. Жди Володя ответку. Они как раз в 2024 придут на твои выборы очередные без выбора.
Аноним, 26 мая 2020 16:05
"Как посчитал, что их нет и что сами себе должны добывать на хлеб"...требовать с мамки -папки на хлебо-булочные.
Аноним, 27 мая 2020 14:39
Свои дети у них будут, материнский капитал получат.
Аноним, 26 мая 2020 16:57
Дадут всем 16-летним, начнут голосить за 17-их, дадут 17-летним, запричитают по 18-им....
Аноним, 27 мая 2020 01:22
А что в 16 и 17 лет они не дети?
Аноним, 27 мая 2020 11:39
половоззрелые подростки.
Некоторые родители годик до 30 своих чад детьми считают, им тоже платить?
Аноним, 27 мая 2020 14:30
Так родители своих детей всегда считают детьми, сколько бы лет не было этим детям
Гость Очередной, 26 мая 2020 18:21
Воь это "от Путина" прям выбивает. Как от Деда мороза, или Санты. Подарок. Это наши налоги, блин)))
Аноним, 26 мая 2020 19:50
А я вот подала заявлерие на выплату , оно до сих пор в статусе :в очереди на отправку...с 13 мая, странно ...
AlexAm, 26 мая 2020 20:20
Самый дебилизм получается, что дадут только тем кому исполнится 16 лет до 1 июля 2020г. Ну то есть тем кому НЕ исполнится 16 - тем не дадут - если ребенку будет 3-15 лет по этому указу не должны давать. Ошибка в тексте "(при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)". Очевидно должно быть написано "(при условии достижения ребенком возраста 16 лет ПОСЛЕ 1 июля 2020 г.). Ну это если конечно здесь правильно процитировали указ
Бывает..., 27 мая 2020 06:10
Согласна! Я думала, что мне одной кажется текст указа не совсем грамотным. "...при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г." Да при таком условии как раз и попадают под выплату именно те, кому исполнилось 16 лет ДО 1 ИЮЛЯ 2020 г. Да и вообще глупость какая-то - звучит так, что тем, кому исполнится 16 лет ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2020 года, выплата эта единовременная не полагается. Почему сразу нельзя было указать - "при условии достижения ребенком возраста 16 лет НЕ РАНЕЕ 11.05.2020г." Или еще проще - "Выплатить по 10 тысяч всем рожденным с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно." Без всяких там "...при условии..." и т.п. Сразу понятно, что если твой день рождения 10 мая 2004 года (ну и соответственно ранее этого дня), то ты пролетел(((
Екатерина, 27 мая 2020 00:59
Подскажите пожалуйста,если ребёнок рожден 1июля 2004 года,попадает ли он под выплату 10000(16 лет исполняется 1июля)..Я не могу понять(((
Аноним, 27 мая 2020 09:36
Достали со своими детками. В 16-17лет это уже практически взрослые. Пить, курить и сексом заниматься с 12-14лет они у вас взрослые, а халявные деньги от государства получитьь-"онижедети"! Займитесь воспитанием своих детей доя начала! Прямо рада, что принимают закон "О воспитании", а то яжемамки со своими детьми обнаглели в край и решили, что им все должны!
Аноним, 27 мая 2020 14:01
С какого они стали халявными? Налоги я кому платил все это время? А теперь когда нет работы, государство нас кинуло.Дети в этом возрасте еще не работают да и нет ее работы.
Аноним, 27 мая 2020 14:52
Громче всех орут "мы же налоги платим" те, которые ни одного дня не работали.
Аноним, 27 мая 2020 15:45
Если за ваши налоги вам положены выплаты - это одно.
Здесь это акт воли Президента: раздать денег. Никакой обязанности раздавать деньги не существует, уясните себе уже наконец этот простейший факт.
Аноним, 27 мая 2020 14:13
Начиталась комментариев и поражаюсь тому, какие люди злые и агрессивные.
Многие говорят, что в 16-17 лет уже работать должны, а не пить, курить и крутиться где попало. Но все забывают факт того, что некоторые работают, некоторые ничем из этого непотребства не занимаются и ведут спокойную жизнь, в то время как дети по-младше творят всякую дичь, а их родители потом говорят "Онижедети".
Накинулись на женщину из поста со словами "яжемать", значения слова такого, наверное, даже не понимая.
16-летние уже не дети? Дети, и многие из них ещё учатся. Не все, знаете ли, пойдут из них листочки и газетки на улице раздавать, получая не самые хорошие деньги и отношение к себе.
Мне стыдно за то, что в моём городе такие люди, которые могут кого-то оскорблять (даже косвенно), не зная человека совсем. Стоит постыдиться высказываний в чью-то сторону, даже в интернете.

По поводу рождения детей: никто не подумал, что один ребёнок может быть сводным? Или усынавлённым из дет.дома? Даже если и так, это всё равно её дети, она их воспитывает и заботится о них.
Подобное поведение и требование законных денег с государства нормальное явление. Это всё лучше, чем то, что отвратительные недородители требуют с государства квартиры.
Одно дело, когда понарожал и не заботишься ни о ком, а другое, когда ты делаешь всё ради своих детей.
Если положены выплаты, значит положены.

Почему-то, когда В.В.Путин говорил о том, кому положены выплаты, он сказал, что от 3 до 16, но потом сказал, что до 15 включительно. Это какая-то дезинформация получается. А ещё получается так, что половина детей в тех же 9 классах получал свои несчастные 10тыс., а другие нет. И вот это, знаете, очень обидно будет некоторым, которым они, возможно, действительно нужны не на всякие алкогольные напитки и сигареты.


Я являюсь старшей дочерью той женщины из поста, и мне действительно неприятно читать подобные комментарии. Пожалуйста, следите за своими высказываниями.
Аноним, 27 мая 2020 15:44
"Если положены выплаты, значит положены."
Все верно: положены ДО 16, то есть до 15 включительно.
Если вы действительно та самая дочь, то должны помнить математику школьную и чем отличаются круглые скобки от квадратных при включении диапазона, да?

Требовать того что не положено: наглось.
Обвинять в том что не всем раздали халяву, а только действительно социально уязвимым - пошлость.

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