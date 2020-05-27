Порносайт появился на портале муниципальной лыжной базы «Метелица» в Бердске

Руководитель бердского спорта Светлана Ашихмина пообещала немедленно разобраться, сообщив, что один из двух сайтов спорткомплекса «мертвый». Возможно его и используют любители клубнички.

Вместо проката велосипедов и коньков «горячие предложения»

Сайт лыжной базы «Метелицы» в Бердске сегодня, 26 мая, открывается как порнографический. Он предлагает девушек всех мастей в откровенных позах.

Судя по информации на сайте, он располагает «58 женщинами-участницами в пределах 7-ми километров от вашего текущего местоположения в г. Новосибирск. Этим женщинам не нужны цветы и свидания»…

Далее сайт предлагает зарегистрироваться мужчинам разных возрастов от 18 до 55+.

Дозвониться до «Метелицы» оперативно не удалось. Но начальник бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, услышав такую новость пообещала немедленно разобраться.

— У «Метелицы» было два сайта, один из них «мертвый», — отметила Светлана Васильевна, предположив, что, возможно, его и взломали «любители клубнички».