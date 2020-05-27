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Порносайт появился на портале муниципальной лыжной базы «Метелица» в Бердске

14:15 27.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Руководитель бердского спорта Светлана Ашихмина пообещала немедленно разобраться, сообщив, что один из двух сайтов спорткомплекса «мертвый». Возможно его и используют любители клубнички.

Порносайт появился на портале муниципальной лыжной базы «Метелица» в Бердске
Вместо проката велосипедов и коньков «горячие предложения»

Сайт лыжной базы «Метелицы» в Бердске сегодня, 26 мая, открывается как порнографический. Он предлагает девушек всех мастей в откровенных позах.

Судя по информации на сайте, он располагает «58 женщинами-участницами в пределах 7-ми километров от вашего текущего местоположения в г. Новосибирск. Этим женщинам не нужны цветы и свидания»…

Далее сайт предлагает зарегистрироваться мужчинам разных возрастов от 18 до 55+.

Дозвониться до «Метелицы» оперативно не удалось. Но начальник бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, услышав такую новость пообещала немедленно разобраться.

— У «Метелицы» было два сайта, один из них «мертвый», — отметила Светлана Васильевна, предположив, что, возможно, его и взломали «любители клубнички».

Порносайт появился на портале муниципальной лыжной базы «Метелица» в Бердске

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От редакции

Кому понадобилось подставлять "Метелицу"?

Нонна, 26 мая 2020 18:55
НВР:
Молодцы курьеровцы полная инфа с рекламой!!
Профессор кислых щей, 26 мая 2020 19:00
Всё просто. Домен (metelitsa-berdsk.ru) не продлён предыдущим владельцем.

Новый же владелец, который зарегистрировал этот уже свободный домен 28 апреля 2020 года, пользуясь "раскрученностью" адреса, сделал перенаправление траффика/посетителей на "специфичный" ресурс. На этом что-то заработает.

Самое смешное, что во многих справочниках, в том числе и в Яндекс, 2ГИС за базой "Метелица" числится старый адрес, который работники не удосужились поменять до расставания со старым доменом. Дилетанство во всей своей красе.
Аноним, 26 мая 2020 19:13
Почему до 55?
Аноним, 26 мая 2020 20:19
Старше на самоизоляции!
Пассажир, 26 мая 2020 20:21
признавайтесь, кто зарегался на сайте?

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