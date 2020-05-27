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Респиратор, экран, две пары перчаток: 6 ковидных бригад в защитной экипировке работает в Бердске

17:30 27.05.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
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Медики работают в одноразовом защитном костюме, респираторе, экране. Используют две пары перчаток. После каждого пациента верхние перчатки меняются.Раз в неделю у сотрудников ковидной бригады берется тест на коронавирус.

Респиратор, экран, две пары перчаток: 6 ковидных бригад в защитной экипировке работает в Бердске
Шесть ковидных бригад по два человек работают в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Респиратор, экран, две пары перчаток: 6 ковидных бригад в защитной экипировке работает в Бердске

Респиратор, экран, две пары перчаток: 6 ковидных бригад в защитной экипировке работает в БердскеХоть замойся: Если каждый не позаботится о собственной безопасности в коронавирус — это бесполезно, заявил вице-мэр ЗахаровЕщё 1355 новостей

Сотни медиков спасают тысячи жизней находясь на передовой и работая в борьбе с корнавирусом. Алла Дробинская рассказала сколько ковидных бригад работают в Бердске.

— С мая месяца работает шесть бригад по два человека-первичное звено, врач и фельдшер, либо два фельдшера. У взрослого поликлинического отделения №1-три бригады, у поликлиники №2-две бригады. Одна бригада детская.
Одна бригада работает на выезд- это отдельная машина скорой медицинской помощи, в составе 4 фельдшера и 4 водителя. Они по приказу главного врача оказывают медицинскую помощь пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо имеют риски коронавирусной инфекции, либо когда поставлен диагноз и бригада скорой медицинской помощи транспортирует пациентов в соответствии с направлением в инфекционный госпиталь в Новосибирске,- сообщила Алла Дробинская 25 мая на оперативном штабе.

По словам медсестры ковид бригады Ольги Долговой , на вызов медики надевают одноразовый защитный костюм, респиратор, экран. Две пары перчаток. Все одноразовое. После каждого пациента верхние перчатки меняются.Раз в неделю у сотрудников ковидной бригады берется тест на коронавирус.

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