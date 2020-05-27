В суд на президента Путина подал призывавший «мочить журналистов» и заставивший прыгать офицера за ключами от машины экс-глава Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в Верховном суде России.
Суд рассмотрит обращение Игнатьева 30 июня. Начало назначено на 10:00 по московскому времени. Иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.
Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» 29 января 2020 года.
В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.
Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком». Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».
В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.
28 января президиум генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.
По законам должен!
а по факту, не рассмотрят даже!
Не допустят таких инцидентов любой ценой!
Никаких шансов быть не может. С царем всея Руси бодаться затеял! Для потехи народа и симуляции демократии в России. Нет в России Путина правосудия и быть не может. Имитация есть, но не более. И то, главным образом для проклятых пиндосов.
А выплаты от ПУТИНА,это всего навсего копейки чтобы заткнуть рты , и чтобы не было революции.Почитайте историю еще раз.Пиндосы тут не причем.