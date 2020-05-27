В суд на президента Путина подал призывавший «мочить журналистов» и заставивший прыгать офицера за ключами от машины экс-глава Чувашии

Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке. 28 января президиум генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.

Глава Чувашии заставил прыгать за ключами спасателя. Теперь его исключили из Единой России

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в Верховном суде России.

Суд рассмотрит обращение Игнатьева 30 июня. Начало назначено на 10:00 по московскому времени. Иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.

Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» 29 января 2020 года.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком». Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января президиум генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.