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В суд на президента Путина подал призывавший «мочить журналистов» и заставивший прыгать офицера за ключами от машины экс-глава Чувашии

14:23 27.05.2020 Фото: Правительство Чувашии
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Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке. 28 января президиум генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.

В суд на президента Путина подал призывавший мочить журналистов и заставивший прыгать офицера за ключами от машины экс глава Чувашии
Глава Чувашии заставил прыгать за ключами спасателя. Теперь его исключили из Единой России

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде указ президента Владимира Путина о своей отставке, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в Верховном суде России.

Суд рассмотрит обращение Игнатьева 30 июня. Начало назначено на 10:00 по московскому времени. Иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.

Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» 29 января 2020 года.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком». Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

В конце января Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января президиум генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.

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От редакции

Есть шансы?

Аноним, 27 мая 2020 09:00
Президент в суде?
По законам должен!
а по факту, не рассмотрят даже!
Не допустят таких инцидентов любой ценой!
Аноним, 27 мая 2020 10:03
НВР:
Никаких шансов быть не может. С царем всея Руси бодаться затеял! Для потехи народа и симуляции демократии в России. Нет в России Путина правосудия и быть не может. Имитация есть, но не более. И то, главным образом для проклятых пиндосов.
Аноним, 27 мая 2020 10:36
Для алигархов.За время пандемии,т.е. за два месяца они разбогатели на несколько миллиардов долларов.
А выплаты от ПУТИНА,это всего навсего копейки чтобы заткнуть рты , и чтобы не было революции.Почитайте историю еще раз.Пиндосы тут не причем.
аноним, 27 мая 2020 10:41
Вот как зубами в кормушку вцепился!Видимо больше ничего делать не умеет вот и запаниковал!

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