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Авто / Общество

Омывайка из под крана — можно ли заливать летом в стеклоомыватель воду

10:39 27.05.2020 Фото: Piqsels
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Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин объяснил, почему обычная вода не является лучшим вариантом омывающей жидкости для автомобиля, а также назвал альтернативные варианты очистителя стекол.

Омывайка из под крана можно ли заливать летом в стеклоомыватель воду
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Колодочкин отметил, что большинство автомобилистов летом предпочитают использовать обычную воду, чтобы сэкономить. Однако, по сравнению со специализированными жидкостями, она с задачей не справляется.

«Главный недостаток очень серьезный: вода плохо моет стекла! С пылью она, конечно же, разделается легко, но вот любые смолы — тополиные почки, битумные капли и тому подобное, а также жир (раздавленные в пути мухи и прочие существа) ей не поддаются. Поэтому приходится многократно махать дворниками, уродуя их рабочую кромку», — отметил автоэксперт.

Кроме того, присутствующие в воде примеси, к примеру, соли металлов, оседают на крыльчатке насоса, а также засоряют всю систему, особенно инжекторы.

Эксперт также поставил под сомнение эффективность «народных» средств. В частности, при добавлении в воду кухонного моющего средства существует опасность повреждения лакокрасочного покрытия машины, а смесь с кондиционером для белья не показала хорошие моющие способности.

Если нет денег на канистру фирменной «омывайки», эксперт советует приобрести концентрат стеклоомывающей жидкости. При этом он добавил, что отечественные препараты существенно дешевле импортных, однако по качеству даже превосходят заграничные аналоги.

«Я — за обычную канистру с омывайкой, купленную на АЗС. Почему на АЗС? Причина в моей психологии: когда платишь за полсотни литров топлива, стоимость баклажки, выставленной на видном месте, кажется незначительной», — подытожил Колодочкин.

Источник: zelv

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