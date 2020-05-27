Считаем чек из магазина Канады: Зубную щетку за $5 и 8 рулонов туалетной бумаги за $9 можно купить в Онтарио, рассказал уехавший из России Яков Некрасов

Товары облагаются налогом, который не указан на ценниках, из-за чего создается ложное впечатление низких цен. В Онтарио налог составляет 13% от стоимости товара, то есть, если на ценнике указана цена 100 долларов, то заплатить придется ровно $113.

Средняя зарплата по Канаде составляет около 50,000 канадских долларов в год

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций о жизни в Канаде. Напомним, Яков Некрасов, уехавший 21 год назад из России в Канаду, рассказывает о жизни за границей. Сегодня Яков — профессиональный программист, он живет в городе Гвэлф.

Итак, цены на некоторые продукты в Онтарио:

Арбуз $4.97/шт

Белый хлеб $2/батон

Морковь $2.25/кг

Капуста $2/кочан

Куриные ноги, сырые $4.50/кг

Свиная грудинка $4.50/кг

Сметана $2/поллитра

Картофель $1.47/2кг

Яблоки $4.97/1.5кг

Кофе $1.75 — $4 за стакан

Зубная щетка $1 — $5 за штуку

Туалетная бумага $6-9 / 8 рулонов

Банка краски для дома – около $30 за 4.5 литра

Товары облагаются налогом, который не указан на ценниках, из-за чего создается ложное впечатление низких цен. В Онтарио налог составляет 13% от стоимости товара, то есть, если на ценнике указана цена 100 долларов, то заплатить придется ровно $113.

В связи с инфляцией, с 2013 года из обращения стали изыматься одноцентовые монеты, и самой мелкой монетой стала 5-центовая. При оплате наличными цены – округляются до ближайших 5 центов (4.97 -> 4.95 и 4.99 -> 5.00), а при оплате по безналичному расчету, снимается сумма, указанная на ценнике.

Аренда двухкомнатной квартиры в Торонто около $1000 в месяц. Договор на аренду обычно заключается на один год, и вносится залог в размере платы за последний месяц, таким образом, арендатор всегда платит на один месяц вперед. По истечении года арендодатель может повысить цену, а арендатор имеет право съехать, не продлевая договор.

Новая машина среднего качества стоит около 18-25 тысяч долларов, подержанную можно купить намного дешевле, в зависимости от пробега и качества. В Канаде очень популярны Honda и Toyota, в основном, Toyota Corolla, Camry, RAV4 и Honda Civic, Accord, Odyssey. Так же, распространены Ford, General Motors (Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC), Mazda и Nissan. Ford, GM, Honda и Toyota частично собираются в Канаде. Новую машину можно купить в рассрочку, оформив ссуду через финансовое отделение продающей компании. Например, Honda Finance или Toyota Finance, под довольно низкий процент – около 3% годовых, в зависимости от марки. Банки так же предоставляют специальные ссуды на подержаные машины, но с менее выгодным процентом – около 7% годовых. Страховка автомобилей обязательная и составляет около 170-250 долларов в месяц, в зависимости от стоимости машины, возраста и стажа водителя, количества нарушений, а так же, от города или района. Помимо страховки, владелец машины платит дорожный налог в размере 120 долларов в год.

Наказания за дорожные нарушения очень строгие, вплоть до конфискации прав. За превышение скорости на 20 км/час на пригородных шоссе штраф около $95, а так же, проколы в правах. За превышение скорости на 50 км/час штраф до 10,000 долларов, с конфискацией прав и машины на месте. Вождение в нетрезвом виде наказывается очень строго, а так же – превышение скорости на участках ремонта дороги, где работают рабочие. Водители обязаны останавливаться и пропускать полицейские, пожарные и машины скорой помощи, если необходимо, съезжать на обочину.

Бензин в Торонто стоил около $0.60 за литр в 1999 году, но к 2019 вырос вдвое. Было время, когда приходилось заправляться по $1,35 за литр, но в 2020 году цены резко упали до 60-70 центов за литр, и сейчас опять начали медленно расти. Сегодня можно заправиться по 85-90 центов за литр.

Средний дом в Торонто стоит около 600000, хотя цены сильно варьируются в зависимости от района, размера участка, площади дома, и его состояния. За последние годы цены на дома сильно выросли – дом в Торонто, который стоил около 250000 в 2003 году, сейчас можно продать как минимум за 600-700 тыс.

Одна ночь в среднестатистической гостинице стоит около 120 долларов, в придорожном мотеле – около 75-90.

Одежда, в среднем, недорогая – брюки можно купить за $50, ботинки около $80, зимнюю куртку за $120, хотя, есть много магазинов дорогой фирменной одежды, в которых цены исчисляются сотнями и тысячами долларов. Так же, есть магазины дешевой – новой и подержаной одежды, в которых можно купить джинсы и за 5-10 долларов и ботинки за 20. Одеваются в Канаде, в основном, проще, чем в России. Когда я был в Москве, мне бросилось в глаза — как красиво, нарядно и со вкусом одеты люди.

Минимальная оплата труда назначается отдельно в каждой провинции. В Онтарио — $14/час, в Nunavut — $16/час, в провинции Манитоба — $11.65 в час. Оплата труда рассчитывается за час или за год. Как правило, работа с ненормированным графиком оплачивается почасово, с надбавками за сверхурочную работу. Например, те, кто работает 40 часов в неделю с 8 до 16:30 (за вычетом получасового перерыва), могут получать $14/час за 40 часов в неделю и $21/час за каждый лишний час работы. Оплата офисной работы чаще всего рассчитывается за год и выплачивается каждые две недели (скользящий график) или два раза в месяц (1 и 15). Налоги изымаются работодателем, и в начале следующего года производится перерасчет, по итогам которого иногда приходится доплатить в налоговую службу, или же наоборот – налоговая служба пришлет чек с возвратом ошибочно изъятой суммы.

Ранее Яков рассказывал о том, сколько стоит жизнь в Канаде. В Канаде централизованно подается только холодная вода, теплоцентралей нет. Каждый дом сам обогревает воду газом. В дополнение к коммунальным платам, в Торонто мы платим 2500 долларов налога на собственность в год, и 80 долларов в месяц обязательной страховки дома. Налог на собственность в пригороде Гвелф составляет $5500 в год и повышается с каждым годом. Интернет стоит около 80 долларов в месяц, домашний телефон – 20 долларов в месяц, сотовый телефон около 70 долларов в месяц за 5ГБ и безлимитный разговор. Продукты в среднем $100 в неделю.

Средняя зарплата по Канаде составляет около 50,000 канадских долларов в год. Профессор университета может получать около $120,000 в год, школьный учитель – порядка $45,000, инженер-электрик — $75,000 в год, повар общепита — $37,000 в год, врач-онколог в отделении радиационной терапии – около $250,000 в год, водитель автобуса – около $50,000 в год.