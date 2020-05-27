Не выплатили водителю «скорой» доплату в коронавирус — жалобой в сети интернет занялись в СК региона

СК выясняют обстоятельства невыплаты водителю «скорой» положенных доплат

26 мая 2020 года в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из новостных порталов в сети Интернет размещена публикация, в которой водители государственного транспортного учреждения ГБУ НСО «Медтранс», предоставляющего автотранспорт и услуги водителей для нужд скорой медицинской помощи в городе Новосибирске, пожаловались на невыплату доплат за работу в условиях распространения эпидемии коронавируса.

Следователи СКР проверят указанную информацию в рамках ранее зарегистрированной доследственной проверки по обращению другого водителя данной организации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком