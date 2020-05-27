Кому обязательно нужно помогать 28 мая в канун Вознесения Господне? Традиции Отдания Пасхи

Восшествие – это торжество с переходящей датой, которая зависит от празднования Пасхи. Данное праздничное событие выпадает на сороковой день после Светлого воскресенья, и всегда отмечается в четверг. В 2020 году представители православной веры отметили Пасху 19 апреля, а значит, Вознесение состоится 28 мая. Католики отмечают торжество на несколько дней раньше – 21 мая.

Интересно, что накануне проводятся службы в церкви, начинать их заранее – это традиция. Эти службы завершают пасхальный период, тогда как перед самим торжеством можно услышать пасхальные песни. Вечером, перед торжеством, необходимо отстоять в церквях службу Всенощного бдения. Также прихожане читают Евангелие от Марка, в котором описаны события восшествия Спасителя на небо. В целом можно сказать, что этот день является одним из самых важных в православной вере, как и любое другое событие, связано с сыном Девы Марии.

Традиции дня

Издревле наши предки на протяжении сорока суток, начиная с Пасхи и завершая Вознесением считали, что врата ада и рая в этот период остаются открытыми. В этот период времени душам праведников, которые давно умерли, разрешается находиться на Земле, тогда как души грешников не будут испытывать в это время адские муки. Именно поэтому в день Вознесения, а также в течение всего торжественного периода представители духовенства рекомендовали верующим уделять особое внимание благотворительности. Если у верующих есть силы и возможности, то они помогали нищим, людям, у которых не было дома и семьи. Также верующие помогали инвалидам и больным людям.

Говорят, что в это время весна уходила, тогда как ее пост занимало лето. В народе разводили костры, которые у людей становились символами красавицы природы. Также у народа была традиция водить хороводы, петь и танцевать в этот период, таким образом люди встречали долгожданное тепло.