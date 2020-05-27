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Ураган свалил 8 деревьев на ЛЭП в Бердске: без света остались 470 частных и 6 многоквартирных домов 26 мая

10:15 27.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Три дерева упали на проезжую часть. Вице-мэр по строительству Владимир Захаров извинился за неудобства для горожан после шторма.

Ураган свалил 8 деревьев на ЛЭП в Бердске: без света остались 470 частных и 6 многоквартирных домов 26 мая
Ураган повалили деревья в Бердске

Об повреждениях после урагана рассказал вице-мэр по строительству Бердска Владимир Захаров. Он извинился за неудобства на оперативном штабе. Подробности в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 27 мая 2020 10:21
Извинения не принимаются.Расписался в своей некомпетентности,это да.Надо предвидеть.А не штаны протирать,а потом по детски простите.Поду маешь без света по,без воды,без газа в 21 веке.
Николай, 27 мая 2020 10:47
Владимир Захаров любит извинчтся. Три года назпд он просил прощение, что дорога в районе кладбища как после бомбежки, обещпл сделать втечении года, теперь он извиняется, что не работают резервные линии или электрики не знают о их наличии.

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