Ураган свалил 8 деревьев на ЛЭП в Бердске: без света остались 470 частных и 6 многоквартирных домов 26 мая

Три дерева упали на проезжую часть. Вице-мэр по строительству Владимир Захаров извинился за неудобства для горожан после шторма.

Ураган повалили деревья в Бердске Об повреждениях после урагана рассказал вице-мэр по строительству Бердска Владимир Захаров. Он извинился за неудобства на оперативном штабе. Подробности в ближайшее время.

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