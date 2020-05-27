В шторм 2-метровой волной унесло в море троих парней на лодке без весел 26 мая на Обском море Бердска

Спасателям пришлось обследовать 9 квадратных метров водохранилища, чтобы разыскать 18-летних бердчан. Их спасли между островом Тайвань и «Бумерангом». А после напоили горячим чаем.

Спасатели обследовали 9 квадратных километров воды, чтобы найти парней

Чуть не закончилась трагедией прогулка по воде на лодке троих 18-летних бердчан по Обскому морю во время урагана вчера, 26 мая. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного отряда Бердска Сергей Козин, сообщение о дрейфующих в море парнях в БПСО поступил в 18.45. Бердчанка и очевидец происшествия рассказала спасателям, что 2-метровой волной парней уносит о берега. По ее словам, молодых людей унесло в сторону Бердска на середину Обского моря. И она теряла их из виду. Двое спасателей выехали на предполагаемое место нахождения молодых людей на катере

— Обследовав участок акватории примерно на 9 квадратных километров, данные молодые люди были обнаружены на лодке между островом Тайвань и «Бумерангом» без спасательных жилетов, без весел. Они просили о помощи. Спасатели подошли к ним, зацепили их при помощи спасательного круга, подтянули к лодке и по одному усадили в катер, — рассказал Сергей Козин сегодня, 27 мая.

Состояние здоровья у всех было удовлетворительное. Спасатели привезли ребят на базу ПСО Бердска и напоили их горячим чаем. Вскоре за ними приехал отец одного из молодых ребят и отвез домой. На спасательную операцию ушло чуть больше часа.