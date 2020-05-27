Погулял без маски на 1000 рублей в коронавирус: наказал штрафом нарушителя масочного режима суд Бердска

Это третий протокол после ужесточения требований к появлению людей без защитных средств в общественных местах. До этого суд наказал более 30 бердчан за нарушение режима самоизоляции и карантина.

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В среду, 27 мая, Бердский городской суд рассмотрел очередной протокол, составленный полицией за нарушение масочного режима в городе. Председатель горсуда Павел Яковинов вынес решение: оштрафовать бердчанина, находившегося без медицинской маски в общественном месте по ст. 20.6.1 КоАП.

— Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова. — Гражданин находился без маски в общественном месте. Это считается нарушением режима повышенной готовности, введенного на территории Новосибирской области.

После ужесточения масочного режима 4 мая в Бердске это третье дело именно по отсутствию гигиенических масок. До этого времени суд рассматривал административные протоколы за нарушение режима самоизоляции — то есть бесцельные прогулки в пандемию коронавируса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 мая Бердский суд вынес предупреждения двоим нарушителям масочного режима в их отсутствие.

Напомним, 4 мая губернатор Новосибирской области сообщил об ужесточении масочного режима в регионе (ввел режим 27 апреля). Наказывать за несоблюдение режима пообещали как физических, так и юридических лиц. Правило затрагивает всех жителей Бердска — продавцов, покупателей, водителей маршруток и автобусов, а также их пассажиров.

За нарушение режима самоизоляции до ужесточения требований к маскам в Бердск наказали более 30 человек. Кто-то отделался предупреждением, кто-то заплатил штраф 1000 рублей.

Но были и более серьезные суммы — 500 рублей, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заплатил нарушитель карантина после возвращения из Казахстана. Он не сразу обратился в больницу, а отправился в Новосибирск. А должен был 14 дней провести в жесткой изоляции.

Суд наказал штрафом в 15 тыс. рублей приехавшего транзитом в Бердск из опасной Москвы. Его поймали в здании ГИБДД, где он собирался поменять водительское удостоверение. Оказалось, что нарушитель проигнорировал 14-дневный карантин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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Статья 20.6.1. КоАП РФ Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.