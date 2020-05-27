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«Всем рожать!» Невозможно сделать аборт в период коронавируса в больницах России

10:38 27.05.2020 Фото: Pixabay
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Девушка рассказала, что в российских больницах отказываются делать женщинам аборты под предлогом ограничений режима самоизоляции. Сама забеременевшая говорит, что решились с мужем избавиться от ребенка, потому что у них уже один есть. А из-за кризиса супруги лишились работы, и прокормить еще одного будет тяжело.

Всем рожать! Невозможно сделать аборт в период коронавируса в больницах России
Количество женщин, решившихся на аборт, значительно увеличилось

Жительница Москвы рассказала, что с просьбой сделать ей аборт она обратилась в одну из столичных государственных клиник. Однако там ей направление не дали, сказав, что подобные операции во время пандемии практически невозможны. Ведь это считается плановой операцией, а такие пока отменены.

Вместе с тем, в женской консультации девушке рассказали, что количество женщин, решившихся на аборт, значительно увеличилось. Ведь коронавирус и самоизоляция больно ударили по семьям и по их карману. Многие остались без работы и прежней стабильности. И даже если совсем недавно они были готовы к пополнению, то сейчас в связи с кризисом вынуждены избавляться от детей, которые превратились не в долгожданное счастье, а в дорогую обузу.

В итоге москвичка все же сделала аборт — в частной клинике и гораздо дороже.

Противоабортная политика

Девушка, столкнувшаяся с данной проблемой, уверена в том, что государство, прикрываясь пандемией коронавируса, таким образом проводит противоабортную политику. Якобы политики пользуются случаем, чтобы поднять демографию в стране, чтобы женщины больше рожали. Однако есть одно главное «но» – у этих самых женщин и их семей нет денег на то, чтобы рожать и воспитывать детей. «Кто их потом будет содержать?» – задает вопрос несостоявшаяся мать.

Кстати, ее в этом поддержал фонд «СоцФем Альтернативы», активистка которого Айтен Якубова уверена в том, что даже после окончания ограничений власти России попытаются продлить и сохранить насовсем ограничения для осуществления абортов с целью улучшения демографической ситуации в стране.

Может быть, вирус уйдет, а абортивные ограничения останутся, боятся в фонде. И негативные последствия очевидны, и дадут еще о себе знать через многие десятилетия. Ведь эти дети будут расти в семьях, где их не хотели, и многого недополучат по причине нехватки денег и бедности этих самых семей, считает Якубова.

Как поступать женщинам?

В свою очередь, юрист кризисного центра для женщин «ИНГО» Диана Рамазанова дает дельный совет женщинам, которые оказались в подобной сложной ситуации: в случае отказа проводить им аборт требовать у медиков письменное объяснение такого отказа. А также обращаться в страховую компанию с целью узнать, где в условиях самоизоляции таки проводятся эти операции, и связываться с их медперсоналом.

Мораторий от РПЦ

Ввести мораторий на проведение абортов во время пандемии коронавируса предложила и Русская православная церковь, в которой считают, что подобные операции способствуют распространению коронавирусной инфекции.

Источник: pronedra

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От редакции

Будет демографический взрыв?

Владимир, 27 мая 2020 10:59
Самки убийцы!!Поэтому и живём так,где мать пожирает своего ребенка!
Аноним, 27 мая 2020 11:24
НВР: к чему такой взрыв?! Рожать нужно желанных детей, а не жертв несостоявшихся абортов.

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