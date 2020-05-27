Подал в суд на Путина за свое увольнение заставивший на видео подпрыгивать спасателя за ключами экс-глава Чувашии Игнатьев

Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия в конце января 2020 года. Также он работал в прокуратуре Чебоксар, а с 2003 по 2007 годы был судьей Верховного суда Чувашии.

Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина. В исковом заявлении, зарегистрированном 20 мая, говорится, что господин Игнатьев намерен оспорить указ господина Путина о досрочном прекращении полномочий.

Иск был принят к производству, его рассмотрит судья Вячеслав Кириллов. Судебное заседание намечено на 30 июня. Отметим, что господин Кириллов работал в прокуратуре Чебоксар, а с 2003 по 2007 годы был судьей Верховного суда Чувашии.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия в конце января 2020 года. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс. Его место временно занял Олег Николаев. Выборы главы Чувашии назначены на 13 сентября.

