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Подал в суд на Путина за свое увольнение заставивший на видео подпрыгивать спасателя за ключами экс-глава Чувашии Игнатьев

10:44 27.05.2020 Фото: jour-control.ru
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Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия в конце января 2020 года. Также он работал в прокуратуре Чебоксар, а с 2003 по 2007 годы был судьей Верховного суда Чувашии.

Подал в суд на Путина за свое увольнение заставивший на видео подпрыгивать спасателя за ключами экс глава Чувашии Игнатьев
Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина. В исковом заявлении, зарегистрированном 20 мая, говорится, что господин Игнатьев намерен оспорить указ господина Путина о досрочном прекращении полномочий.

Иск был принят к производству, его рассмотрит судья Вячеслав Кириллов. Судебное заседание намечено на 30 июня. Отметим, что господин Кириллов работал в прокуратуре Чебоксар, а с 2003 по 2007 годы был судьей Верховного суда Чувашии.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия в конце января 2020 года. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс. Его место временно занял Олег Николаев. Выборы главы Чувашии назначены на 13 сентября.

Подал в суд на Путина за свое увольнение заставивший на видео подпрыгивать спасателя за ключами экс глава Чувашии Игнатьев
Источник: Ъ

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От редакции

Суд его поддержит?

Аноним, 27 мая 2020 11:23
НВР:
Очередное шоу спасем царя
Аноним, 27 мая 2020 11:23
Гнать поганой метлой таких "профессионалов"!
По закону, Президент имеет юридическую неприкосновенность, пора бы знать в столько годиков то...
Хайп и популизм. Поделом уволили!

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