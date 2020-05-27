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Комету Лебедь невооруженным глазом можно увидеть до конца июня 2020 года в Бердске

10:51 27.05.2020 Фото: Pixabay
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Комета с красивым названием Лебедь недавно приблизилась к нашей Солнечной системе, и 27.05.2020 г. она пролетит возле Солнца на расстоянии 64300000 км. Комету можно увидеть с помощью специальных приборов, а в конце этого месяца даже рассмотреть невооруженным глазом.

Комету Лебедь невооруженным глазом можно увидеть до конца июня 2020 года в Бердске
Астрономы рекомендуют любоваться космическим объектом в сумерках или поздним вечером

Комету открыли 25.03.2020 г. Снимок небесного тела был получен с профессиональной камеры из обсерватории SOHO. Обнаружил космическое тело Майкл Маттиаццо, когда анализировал полученные снимки.

Где можно увидеть комету Лебедь

Сейчас комета находится в созвездии Персея. В июне ее будет видно с северной стороны неба. Астрономы рекомендуют любоваться космическим объектом в сумерках или поздним вечером. На северо-западе комету рассмотреть можно только с помощью прибора (бинокль, телескоп). Если будет хорошая погода и темный горизонт, то яркий зелено-голубой хвост кометы можно рассмотреть невооруженным взглядом.

По форме тело схоже с комическим кораблем, который опускается на Землю. В конце следующего месяца комету рассмотреть можно ранним утром, перед восходом Солнца со стороны северо-востока.

Что известно про комету Лебедь

В период обнаружения комета перемещалась в созвездии Журавль, поэтому ее не было видно с северной стороны неба. При сближении с Солнцем ее яркость начала увеличиваться, в результате у кометы появился длинный и яркий хвост, который станет больше к началу июня.

В данный момент Лебедь летит с южной стороны неба в северную его часть. В первых числах мая небесное тело вышло из созвездия Кита и перешло в Рыбы. В середине месяца она прошла по краю Овна и вошла в Треугольник. 13.05.2020 комета пролетела вдоль Земли на расстоянии 83300000 км. Сейчас Лебедь находится в Персее и уже в 30 числах мая перейдет в Возничего.

Небесное тело было названо в честь обнаружившей его камеры «SWAN», что в переводе означает «лебедь». По структуре комета состоит из газа, льда и пыли. По мнению ученых, она может испариться, пролетая около Солнца.

В каких созвездиях можно наблюдать небесное тело

Комету можно наблюдать, пока она передвигается по созвездиям: Кит, Рыбы, Овен, Треугольник, Персей, Возничий и Единорог, затем небесное тело скроется из вида либо же испарится.

Все любители необычного явления могут насладиться красотой космического тела до начало июля.

Источник: pronedra

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